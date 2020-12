Le guide de la super retraite : pour adopter les stratégies gagnantes

Ce livre sorti en librairie en octobre dernier est divisé en quatre distinctes qui peuvent être abordées dans leur totalité ou partiellement en fonction de vos besoins et de vos envies.



Il démarre par une présentation du système de retraite français en retraçant son histoire, ses principes, ses réformes -qui sont d’ailleurs loin d’être terminées- et ses enjeux. L’ouvrage pose ensuite les fondements d’une bonne stratégie de retraite, en calculant ses besoins et ses possibilités.



Ensuite, ce quatuor de spécialistes aborde les différents moyens de se constituer des revenus complémentaires tout au long de sa vie. Une thématique fondamentale alors que les retraites ne cessent de diminuer et que rien n’est acquis pour les futures générations de retraités.



Enfin, ce guide revient en détail sur le nouveau Plan d’Épargne Retraite (PER), ouvert à la souscription depuis le 1er octobre 2019. Véritable révolution dans l’univers de la retraite par capitalisation, il unifie et assouplit les systèmes d’épargne retraite existants.



Que vous soyez artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales, salariés ou fonctionnaires, ce livre devrait vous permettre de trouver toutes les clés pour comprendre l’enjeu de la retraite, la nécessité d’une bonne préparation et les différentes sources de revenus complémentaires (il y est beaucoup question de placements).