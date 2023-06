Le collagène fait-il grossir ? Le collagène est une protéine indispensable à notre corps et c'est pourquoi, il est recommandé d'en apporter d'avantage dans son alimentation… Une question se pose alors souvent : le collagène fait-il grossir ? Le point avec Maxime Barret, cofondateur de Twenty DC, marque spécialiste du collagène.









Le collagène fait grossir : info ou intox ? Un premier indice : les pratiquants de musculation qui, bien souvent sont attachés à leur silhouette, prennent généralement beaucoup de protéines (dont du collagène) en cherchant à toujours augmenter leur masse musculaire !



Donc consommer du collagène ne fait en rien grossir ! Le collagène étant une protéine, il apporte environ 4kcal/g. Or, les doses généralement conseillées sont de 10g/jour. Si on fait le calcul, vous n’aurez pas plus de 40 kcal de collagène au quotidien.



Quand on sait que pour prendre du poids il faut que les apports en calories soient supérieurs aux calories dépensées par l’activité physique, ce n’est pas les 40 kcal de collagène qui feront la différence et pencheront la balance de l’autre côté !



Un apport supplémentaire en collagène ne pourrait expliquer une prise de poids soudaine, il faut donc chercher la raison ailleurs : une alimentation trop riche ? Un manque d’exercice ? Un problème hormonal… Plusieurs raisons peuvent l’expliquer.

Une apparence plus svelte et tonique avec le collagène Lorsque l’on cherche à maigrir et que l’on entame un régime, il est courant de réduire son objectif à un poids affiché sur la balance. Pourtant, plus qu’un nombre de kilos, c’est une silhouette que l’on souhaite atteindre. Un corps plus svelte, plus ferme, plus tonique avec une peau élastique sont souvent désirés.



Si tel est votre cas, alors le collagène pourrait être une aide. En effet, durant une perte de poids, il est possible de perdre dans un premier temps de la masse musculaire et de l’eau, bien avant la graisse. C’est d’autant plus le cas quand le régime est brutal, chose évidemment non conseillée pour la santé !



Or, un corps qui perd du muscle offre une apparence plus flasque. Avec le collagène, vous pouvez lutter contre ces effets. Des études ont observé que cette protéine pouvait en effet participer au maintien, voire à l’accroissement de la masse musculaire, grâce aux acides aminés qu’elle contient.



En prenant du collagène, vous participez au maintien de votre masse musculaire tout en continuant de perdre du gras. Résultat : un corps en apparence plus tonique et plus ferme.



De plus, il existe un phénomène lors d’un régime minceur très important. Après avoir été étirée durant longtemps à cause d’un surpoids, la peau est abimée.



Ainsi, l’élastine et le collagène perdent leur capacité à se rétracter. Il en résulte une peau relâchée qui a perdu toute son élasticité en maigrissant. En se supplémentant en collagène, il est donc possible de résoudre ce souci de relâchement cutané.

Le collagène vous aide à perdre du poids Si votre inquiétude était que le collagène vous fasse grossir, vous serez bien content d’apprendre qu’il pourrait avoir l’effet inverse et aider à maigrir.



Evidemment, il faut que l’hygiène de vie soit en adéquation avec les objectifs et que soit mis en place une alimentation équilibrée et une activité physique régulière.



En aidant à construire du muscle grâce à son apport en protéines, la supplémentation en collagène vous aidera à augmenter votre masse maigre, tout en perdant du gras (la masse grasse).



De ce fait, vous augmenterez votre métabolisme au repos. Cela signifie que sans faire d’activité physique, vous brûlerez plus de calories qu’avant. Et qui dit calories brûlées, dit amincissement !



De plus, si vous débutez un sport dans le cadre du régime, ajouter des compléments vous procurera un confort articulaire et évitera les douleurs qui peuvent vous rebuter à pratiquer une activité physique.

Le collagène augmente la sensation de satiété Le collagène est une protéine, en consommer permet donc un apport en nutriment supplémentaire dans le corps.



En prenant par exemple 10g de collagène par jour dilué dans 800mL d'eau, vous apportez une nouvelle source de nutriments, ce qui contribue à couper la faim, en augmentant la sensation de satiété.



De récentes études ont montré que grâce à ce phénomène, le collagène permettait de réduire l'appétit naturellement et donc, de pouvoir perdre du poids pour les personnes le désirant…

Article publié le 23/06/2023 à 01:00 | Lu 63 fois



Dans la même rubrique < > Comment savoir si le CBD est de bonne qualité ? L'AMCA présente son point d'étape à trois ans d'existence