Le Vatican lance #sendyourhug, une campagne contre l'isolement des anciens

Suite aux paroles prononcées par le Saint-Père lors de l’angélus de ce 26 juillet, le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie lance la campagne “Les personnes âgées sont tes grands-parents” -associée au hashtag #Sendyourhug- pour inviter les jeunes du monde entier à poser un geste de tendresse envers les personnes âgées qui se sentent seules.





Source Dimanche dernier, en la fête des saints Joachim et Anne, « grands-parents » de Jésus, le Pape François s’est adressé aux jeunes après la prière de l’angélus, les invitant à « accomplir un geste de tendresse envers les personnes âgées, en particulier les plus seules, dans les maisons et dans les résidences, celles qui ne voient plus leurs proches depuis tant de mois. Chers jeunes, chacune de ces personnes âgées est votre grand-parent ! Ne les laissez pas seules ! », a lancé le Saint-Père, avant de suggérer des idées : « utilisez l’imagination de l’amour, téléphonez, faites des appels vidéo, envoyez des messages, écoutez-les et, là où cela est possible dans le respect des normes sanitaires, allez aussi les voir. Envoyez-leur un baiser. Elles sont vos racines ».Au lendemain de cet appel à la proximité entre les générations, le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie lance donc la campagne “Les personnes âgées sont tes grands-parents”, en faisant le constat que la pandémie de Covid-19 « a frappé assez durement les personnes âgées et a rompu les liens déjà fragiles entre les générations, mais respecter les mesures de distanciation physique n’implique pas nécessairement se plier au destin de la solitude et de l'abandon ».« Au cours de ces derniers mois, de nombreuses conférences épiscopales, associations et les fidèles, animés par "la fantaisie de l'amour", ont trouvé un moyen pour rendre la communauté ecclésiale plus proche des personnes âgées seules », poursuit le Dicastère dans son communiqué.« Nous avons eu vent des appels téléphoniques, des contacts à travers internet et les réseaux sociaux […] faits par des jeunes pour rompre la solitude des nombreuses personnes contraintes par la pandémie à rester chez elles ou enfermées dans les structures d'accueil ».Un élan de tendresse qu’il s’agit de pérenniser par les mêmes canaux de communication, alors qu’en ce moment les mesures sanitaires sont encore en vigueur dans la plupart des pays.« Nous invitons les jeunes à concrétiser cette étreinte en rendant visite personnellement à ces personnes âgées », ajoute le Dicastère. La campagne est associée au hashtag #sendyourhug pour diffuser l'initiative. Les posts les plus significatifs seront relayés sur les réseaux sociaux du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie @laityfamilylife.Le Vatican espère ainsi à travers cette campagne réaliser le désir du Saint-Père, qui a écrit: « Voici ce que je voudrais : un monde qui vit une nouvelle étreinte entre jeunes et les personnes âgées » (Préface du livre La sagesse du temps).









