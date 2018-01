Le Silver Fourchette Tour Hauts-de-Seine arrive à Boulogne-Billancourt

Dans une approche résolument gastronomique, Silver Fourchette promeut une alimentation santé & plaisir pour les seniors en donnant aux chefs et à tous ceux qui cuisinent pour les ainés, toutes les cartes pour faire du repas un moment créatif et stimulant.



Dans cet esprit, Silver Fourchette s’annonce comme un festival d'initiatives ludiques et instructives qui se déroulera dans chaque département partenaire (en l’occurrence dans les Hauts-de-Seine près de Paris). Au menu : un concours de gastronomie, des conférences, des ateliers pour cuisiner ensemble, des formations pour les chefs, un lab pour découvrir les dernières innovations, etc.



Il s'agit de valoriser la « senior gastronomie » tout en y associant les jeunes avec la cuisine comme trait d'union entre générations. Silver Fourchette est un programme développé par GROUPE SOS Seniors.



Ce festival a débuté en décembre 2017 dans les Hauts-de-Seine, et se poursuivra jusqu’en avril 2018 dans tout le département, valorisant le bien-manger pour bien-vieillir, avec le plaisir et la cuisine comme traits d’union intergénérationnel. Le 16 février prochain, c’est la ville de Boulogne-Billancourt qui va accueillir une nouvelle conférence-débat de 14h à 16h.



En invitant un panel d’experts du domaine de l’alimentation des seniors, cette rencontre propose au public un après-midi dédié aux questions relatives à l’alimentation lorsque l’on avance en âge, qui souffre d’une mauvaise réputation et de nombreuses idées reçues, le plus souvent entretenues par les personnes âgées elles-mêmes.



Pourtant, s’il est exact que les besoins nutritionnels des seniors changent avec les années, et que leur alimentation pose de nouveaux enjeux, nombreuses sont les solutions et les innovations leur permettant de prendre soin de leur santé grâce à leur alimentation, tout en continuant à prendre du plaisir à table. De la prise de nouveaux réflexes à la consommation de produits spécifiques, en passant par des innovations imaginées pour faciliter le quotidien des personnes âgées, la « Senior-Gastronomie » s’affiche comme un art de manger à part entière.



Les animations facilement accessibles et gratuites offrent la possibilité aux seniors à domicile ainsi qu’aux établissements de prendre part à cette dynamique énergisante axée sur le plaisir de manger, à travers des découvertes culinaires, des échanges de recettes et des moments de partage et de rencontres.



Les chefs-cuisiniers mettent en oeuvre leurs savoir-faire afin de proposer des recettes étonnantes, goûteuses et facilement réalisables pour les seniors.



Les jeunes d’associations partenaires s’engagent lors des animations organisées par Silver Fourchette auprès des personnes âgées pour partager un moment convivial et intergénérationnel autour de plats cuisinés par les chefs.