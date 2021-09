Article publié le 24/09/2021 à 01:00 | Lu 45 fois Le Samsung The Frame s'invite au musée du Louvre





Samsung Electronics continue de développer l’Art Store de son téléviseur The Frame et dévoile à un partenariat exceptionnel avec le musée du Louvre à Paris. Il s’agit du premier musée français à proposer ses oeuvres au sein de l’Art Store, les rendant ainsi accessibles à l’ensemble des possesseurs d’un The Frame à travers le monde.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



En développant The Frame, Samsung avait pour ambition de faire entrer l’art chez ses utilisateurs.



En effet, lorsque le téléviseur est en veille, le Mode Art permet d’afficher, via l’Art Store, plus de 1.500 oeuvres d’art de différentes périodes qui proviennent de musées et galeries de renommée mondiale tels que le Musée Van Gogh à Amsterdam, le Musée du Prado à Madrid ou YellowKorner.



Pour aller plus loin dans cette démarche, Samsung Electronics France a également développé la communauté The Framers et partage chaque mois avec ses membres, les secrets d’une oeuvre emblématique de l’Art Store, décryptée par les experts passionnés de la société Artips.



En nouant un partenariat avec le musée du Louvre, Samsung offre à tous les possesseurs d’un TV The Frame, la possibilité de découvrir le musée le plus visité au monde à travers une soixantaine d’oeuvres et photographies.



Les utilisateurs peuvent en effet retrouver parmi cette sélection des chefs d’oeuvre incontournables tels que La Joconde ou encore Les Noces de Cana, mais aussi des photos des salles majestueuses du Louvre, de son architecture et de ses environs (Pyramide du Louvre, Jardin des Tuileries, etc.).



Chaque oeuvre sera accompagnée d’une description permettant de découvrir son histoire. Samsung et le musée du Louvre dévoileront plus tard cette année d’autres contenus exclusifs pour les possesseurs d’un TV The Frame.



Imaginé en 2017 par Samsung en collaboration avec le designer suisse Yves Béhar, le TV The Frame se distingue par son design unique et personnalisable. Conçu pour s’adapter et s’intégrer à tous les intérieurs, The Frame ressemble à s’y méprendre à un tableau traditionnel, avec une épaisseur de seulement 24,9mm.



La version 2021 du téléviseur propose de nouvelles options de personnalisation pour s’adapter à tous les goûts et à tous les intérieurs, avec deux styles de cadres : moderne (disponible en blanc, teck et noyer) et biseauté (disponible en blanc et rouge brique).



Pour que l’illusion avec une œuvre d’art soit parfaite, le TV The Frame s’accroche au mur grâce à une accroche murale ultrafine et est relié à un boîtier déporté One Connect via un câble unique translucide qui rassemble l’ensemble des connectiques du téléviseur ainsi que son alimentation électrique. Le TV peut également se poser au sol grâce à un pied studio.



Ces téléviseurs The Frame bénéficient d’une résolution 4K UHD, et garantissent une qualité d’image exceptionnelle grâce à la technologie QLED, qui restitue 100% du volume colorimétrique pour une immersion parfaite, avec des couleurs riches et réalistes.



