Article publié le 05/02/2018 à 01:00 | Lu 114 fois Le Saké nouveau arrive en France A l’initiative de la Maison du Saké, la Maison du Whisky et Dassaï se sont associés à la première édition du « saké nouveau » organisée par Youlin Ly, fondateur de la Maison du Saké, qui s’est déroulée le 3 février dans 17 restaurants partenaires.

Traditionnellement au Japon, le saké est produit pendant l’hiver, lorsque le climat est frais, ce qui assure un meilleur contrôle de la fermentation du riz. Les premiers tirages et mises en bouteille sont effectués à partir de la fin janvier.



Ce « premier » saké est ainsi qualifié de saké nouveau (Shinshu en japonais). Il s’agit d’un Dassai 48 non pasteurisé. Parfumé en bouche, un goût d’anis étoilé et une légère pétillance.



Youlin Ly, fondateur de la Maison du Saké à Paris a eu l’idée de faire de ce rituel un événement à part entière et de le partager avec une sélection d’établissements (restaurants, bars, caves…) répartis à travers la France, sensible à la promotion du saké.



Ainsi, le 3 février dernier, les clients des établissements rassemblés autour de ce projet qui se veut avant tout festif, se sont vus offrir un verre d’un saké nouveau issu des productions de la maison Dassai. La bouteille de Dassai 48 saké nouveau est vendu 35 euros.



Joel Chassaing-Cuvillier