Le Jardin des Hêtres : lauréat du Prix Silvestre Fondation Médéric Alzheimer

Cette jeune entreprise a été créée en octobre 2015 par des architectes paysagistes formées à la santé et à l’écologie. Plus concrètement, il s’agit de proposer la création et l’animation de jardins thérapeutiques pour des structures hospitalières, sociales et médico-sociales.



Lien social, don de soi, partage de connaissances : des notions intrasèques à l'être humain mais que la plupart des malades Alzheimer, souvent isolés de la société, ne ressentent plus. C'est pour redonner du sens à la vie, se sentir utiles et s'ouvrir à nouveau à différents centres d'intérêts que les jardins thérapeutiques ont été créés. Ils stimulent l'intérêt des résidents tout en les responsabilisant, favorisent le lien social et le maintien de l'autonomie.



A terme, ce projet baptisé « Bulles de jardin » se veut être « une solution innovante pour aménager partout en France un jardin thérapeutique facilement et rapidement ». Ces espaces seront entièrement conçus pour répondre aux besoins des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer en apportant bien-être aux malades, à leur famille, au personnel soignant ainsi qu’une solution de prises en charge psychosociale par le biais de divers ateliers.



Précisons que ce projet reste encore au stade de l’esquisse et de finalisation d’un catalogue pour proposer à terme, une grande et une petite bulle ainsi qu’un jardin « promenade ». Affaire à suivre, d’autant que d’autres sociétés françaises oeuvrent déjà dans le même secteur avec des produits similaires. .



Rappelons que cet appel à prix de la Fondation Médéric Alzheimer portait sur la prévention des troubles cognitifs et la promotion de l'autonomie et de la sécurité à domicile. En tout, 25 dossiers ont été reçus. Les lauréats bénéficieront d'un accompagnement de leur projet par la Fondation Médéric Alzheimer avec l'appui du living lab de la Fondation.



*avec le soutien de René Silvestre, président de l'incubateur de start-up Pépinière 27