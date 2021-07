Le Grand Bain : pour des bilans de compétences seniors

Qui suis-je ? Quelles sont mes envies ? Quels sont mes objectifs ? Quel sera mon plan d’actions ? Comment va s’organiser ma nouvelle vie une fois à la retraite ? Voici, en cinq questions simples, comment s’articulent les cinq phases de ce programme d’accompagnement de trois à quatre mois proposé par le Grand Bain.



Il s’agit dans un premier temps de sonder et d’analyser sa personnalité, pour bien comprendre comment l’on fonctionne et quels sont les moteurs qui nous animent ; autant de paramètres qui permettront à terme d’opérer les bons choix.



Il s’agit ensuite de s’autoriser à rêver, en exprimant ses désirs les plus profonds et les plus secrets. À partir de là, chacun est en mesure de se fixer des buts qui prennent en compte ses besoins réels et sa personnalité ; autrement dit, chacun s’assigne des objectifs atteignables.



On entre alors dans la phase la plus concrète du projet, au cours de laquelle l’aspirant retraité élabore un plan d’actions progressif et motivant, c’est-à-dire réalisable. Il ne lui reste plus alors qu’à passer à l’acte, après avoir planifié ses priorités…



Rappelons d’ailleurs que prendre sa retraite ne signifie pas forcément « arrêter de travailler ». De nombreux seniors auront demain une carte à jouer en proposant leurs compétences aux entreprises, tout en mettant en avant leur flexibilité.



Précisons que ce programme est finançable grâce au Compte Personnel de Formation.