Article publié le 27/08/2021 à 01:00 | Lu 66 fois Le Fitbit Charge 5, le gardien de votre (bonne) santé





Les montres intelligentes continuent de devenir à la fois plus intelligentes et plus vigilantes. Mais Fitbit reste convaincu que les gens continueront également à porter un tracker au poignet. Et le Charge 5 (180 euros) est le plus avancé de ceux que la marque ait jamais fabriqués.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Premier tracker Fitbit à intégrer un capteur EDA, le Charge 5 peut surveiller la réponse de votre corps au stress et offrir des conseils sur la meilleure façon de le gérer. A cela s’ajoute à l’application ECG intégrée, à la surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7, au suivi du sommeil et aux mesures de l’application Fitbit pour la fréquence respiratoire, la température de la peau et la SpO2.



Côté forme physique, vous avez un GPS intégré pour le suivi des courses et 20 modes d’exercice, tandis qu’une nouvelle fonctionnalité pour les abonnés Fitbit Premium appelée Daily Readiness utilise les informations de vos différentes lectures de capteurs pour vous indiquer quand c’est le bon moment pour sortir et quand il vaut mieux rester à l’horizontale sur le canapé.



Le Charge 5 est plus fin que son prédécesseur et arbore un écran tactile couleur AMOLED plus lumineux. Les précommandes sont maintenant ouvertes.



