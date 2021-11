Article publié le 08/11/2021 à 10:04 | Lu 132 fois Le Dossier Social Partagé SIPAD : 100% digitalisé, sécurisé et évolutif





SIPAD, jeune entreprise fondée par des professionnels de l’aide à domicile, propose une solution numérique qui permet aux professionnels des services d’aide, de soins et de prestations de confort à domicile de partager les informations, tracer leurs interventions, monitorer l’état général de la personne accompagnée, en y associant les proches aidants.

Accompagnant le vieillissement de la population, de nombreux professionnels interviennent auprès des personnes fragiles, à domicile. Afin de favoriser la coordination de leurs actions, SIPAD a développé le Dossier Social Partagé.



Cette innovation doit permette aux professionnels des soins, des services et des prestations de confort à domicile de partager les informations, de tracer leurs interventions, de monitorer l’état général de la personne accompagnée et d’associer ses proches à ce suivi quotidien.



Le Dossier Social Partagé SIPAD a demandé cinq ans de R&D. Avec pour finalité, la qualité de vie au domicile et pour fondement, le respect de l’intimité des personnes et la protection des données individuelles.



La plateforme a été conçue sur la base des observations de terrain et des pratiques existantes dans les métiers de l’accompagnement. Elle a ainsi été développée en collaboration avec des professionnels (médecins, travailleurs sociaux, auxiliaires de vie, spécialistes en matériel médical et aides techniques,

infirmiers, formateurs, …) mais aussi, avec le regard de particuliers concernés : personnes âgées, proches aidants...



Cette démarche a permis d’adapter le cahier des charges de l’outil à leurs attentes et de développer les fonctionnalités ad hoc.



Destinée à être utilisée par les auxiliaires de vie, les professionnels de l’accompagnement, des soins médicaux et de confort, ainsi que par les proches aidants et la personne elle-même, cette solution présente une architecture et une ergonomie qui se veulent « intuitives et simples d’utilisation ».



Parmi les fonctionnalités phares : l’évaluation et la traçabilité pour tous les intervenants de « l’état général » du bénéficiaire. Organisée en « météo de la personne » -collectée en dialogue ou non avec elle- cette information est basée sur huit valeurs prédéfinies que sont : l’appétit, l’autonomie, la cohérence, la douleur, l’hydratation, le moral, la sérénité et le sommeil.



Afin d’éviter certains biais du déclaratif, la fonctionnalité prévoit une pondération de ces valeurs. En effet, l’information d’identification générique du professionnel qui complète l’état général permet de modérer les résultats au regard de la tendance, en positif comme en négatif, de ses appréciations.



Dans le but de garantir l’inclusion dans le réseau de l’ensemble des bénéficiaires finaux, y compris les plus fragiles économiquement, le coût de SIPAD Connect est réparti entre les professionnels. Ainsi, le bénéficiaire et le proche aidant peuvent accéder gratuitement à la plate-forme.



Quant aux professionnels, la solution leur est proposée selon des tarifs allant de 10 €/mois à 400€/mois par structure quel que soit le nombre de bénéficiaires accompagnés.



Actuellement de nombreuses subventions sont disponibles (ARS, CNSA, ...) pour faciliter l’investissement des professionnels dans ce type de solution.









