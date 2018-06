Article publié le 05/06/2018 à 09:32 | Lu 243 fois Le Book Club : quand quatre vieilles copines retrouvent les plaisirs de l'amour et de la chair La comédie américaine Le Book Club de Bill Holderman sort en salles le 6 juin 2018. L’histoire ? Quatre vieilles copines (Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen et Mary Steenburgen) vont retrouver les plaisirs de l’amour et de la chair suite à la lecture de 50 nuances de Grey.

De nos jours, signes des temps, de plus en plus de film abordent les thématiques seniors et personnes âgées. De la solitude à l’intergénération en passant par l’emploi, l’amour et le sexe, tous les sujets sont abordés. De manière réaliste parfois, sous forme de comédie plus souvent. C’est le cas de Le Book Club, premier long-métrage du réalisateur Bill Holderman (ancien producteur de Robert Redford) qui évoque l’amour et la sexualité des seniors par le biais de l’humour.



L’histoire ? Celle de quatre amies de longue date qui se retrouvent chaque semaine dans leur club de lecture jusqu’au jour où l’une d’entre elles, Jane Fonda, propose de se plonger dans le sulfureux roman « 50 nuances de Grey » d’E.L. James. Et ce livre va bouleverser leur quotidien !



Célibataire depuis peu, Diane va connaître le coup de foudre. Vivian va retrouver un amour passé. Sharon va découvrir les sites de rencontre sur internet. Et Carol va essayer de redonner du piment à son couple. En ravivant la flamme ou en vivant une nouvelle aventure amoureuse, chacune d’elles va écrire le nouveau chapitre de sa vie.



« Le but n'est pas que les personnes âgées qui n'ont pas de relations sexuelles le vivent mal. Il n'est pas obligatoire d'avoir une sexualité quand on est vieux. C'est à chacun d'entre nous d'en décider » explique Jane Fonda (qui à l'origine avait refusé de participer à ce film).



A noter que Le Book Club marque les retrouvailles entre Andy Garcia et Diane Keaton, 28 ans après Le Parrain 3 dans lequel l'acteur interprétait le neveu de Keaton.