Le 40ème salon philatélique de Printemps aura lieu à Paris du 14 au 16 mars Voici un salon qui devrait ravir les seniors. En effet, la philatélie est une passion qui concerne en premier lieu les retraités et les 60 ans et plus. Prenez donc date, le 40ème salon philatélique de printemps se tiendra à Paris à l'espace Champerret du 14 au 16 mars prochain. Entrée gratuite.

Cette nouvelle édition du salon philatélique de printemps devrait rassembler 40 négociants français et étrangers qui proposeront à la vente des lettres et timbres du monde entier.



Cette grande rencontre autour du timbre va également célébrer les 170 ans du tout premier timbre français, le fameux « 20 centimes noir », qui fait partie des timbres mythiques de France. Aujourd’hui, si un exemplaire oblitéré se négocie à un prix accessible, certaines pièces peuvent aussi s’arracher à plus de 10.000 euros.



A cette occasion, la Poste effectuera plusieurs émissions exceptionnelles en tirage très limité, dont il n’est pas impossible que certaines deviennent un jour de grandes raretés… Des collectors en puissance.



Sont notamment prévus une feuille complète de 150 exemplaires avec valeur facile à 0.20 € contenue dans un coffret prestige et un bloc de 20 exemplaires à 0.88 € qui contiendront tous un timbre avec une effigie renversée, un détail qui devrait séduire les philatélistes !



A l’heure d’Internet, beaucoup d’entre nous se posent des questions sur l’avenir du timbre. Une enquête menée par l’institut YouGov révèle que pratiquement les deux-tiers (64%) des Français considèrent les timbres comme de véritables « oeuvres d’art » format réduit.



De plus, pour une majorité d’entre eux, il constitue un formidable vecteur de transmission : de notre histoire (73% des répondants), de notre culture (66%), ainsi que de nos spécificités régionales (66%). Cette étude confirme ainsi la place que tient le timbre dans le coeur des Français, très certainement car il participe à ce sentiment rassurant d’appartenir à une même histoire et une même culture.



Rappelons que le salon philatélique de printemps a lieu chaque année dans une ville différente depuis 1980. Les dernières éditions se sont notamment déroulées à Mâcon en 2013, Clermont-Ferrand en 2014, Paris en 2015, Belfort en 2016, Paris en 2017, Sorgues en 2018 et de nouveau Paris en 2019.











