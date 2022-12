Le 3414 : nouveau numéro unique de la Banque de France pour les particuliers Vous vous retrouvez « fiché Banque de France » ou bien vous êtes confronté à d'importantes difficultés financières ? Vous avez des questions sur la réglementation des banques ou des assurances ? La Banque de France propose un nouveau service de renseignements au particulier avec un numéro unique : le 3414. Service-Public.fr vous en dit plus.







La Banque de France reçoit chaque année plus d'un million d'appels sur les quelque 200 numéros existant sur le territoire. La création du 3414 fin octobre a pour objectif d'offrir une meilleure visibilité et efficacité sur l'offre de services de la Banque de France aux particuliers.



La mise en place de ce numéro unique intervient dans le contexte d'inflation élevée, où les procédures de surendettement, d'accès au compte et de fichage font l'objet d'une attention accrue.

Dans quels cas appeler le 3414 ?



Il est accessible du lundi au vendredi, de 8h à 18h (prix d'un appel local, non surtaxé).



Les particuliers peuvent solliciter ce numéro sur les questions suivantes :

situation de surendettement ;

droit au compte ;

droit d'accès aux fichiers d'incidents bancaires ;

À savoir Une personne résidant en France qui n’arrive pas à obtenir un compte bancaire peut demander à la Banque de France de désigner une banque qui sera obligée de lui donner accès aux services de base. Une mesure également accessible, depuis fin 2021, même si l’on a déjà un compte joint.

À noter



Il est aussi possible d'adresser des demandes aux guichets Banque de France, sur



Source Le 3414 est exclusivement destiné à des renseignements généraux ou à des prises de rendez-vous. Il n'a pas vocation à délivrer des informations nominatives.Il est aussi possible d'adresser des demandes aux guichets Banque de France, sur le site internet (espace Particuliers) ou par courrier : Banque de France, TSA 50 120, 75 035 Paris Cedex 01.

