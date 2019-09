Lauréat concours Villes Amies des Ainés 2019 : des marches à Rennes

Objectifs

Échanger avec les aînés et tester avec eux des itinéraires correspondant à des déplacements du quotidien pour identifier leurs besoins spécifiques. Impliquer les personnes âgées dans le processus de concertation. Recueillir leur expertise d’usage mais aussi leurs attentes et leurs craintes dès lors qu’ils envisagent un déplacement. Sensibiliser les services aux difficultés rencontrées par les aînés dans leurs déplacements. Enfin, impliquer les services techniques dans la réalisation des marches.



Pratique

Organiser des réunions avec les services organisateurs pour définir le projet. Préparer une méthodologie de projet et un guide/questionnaire. Solliciter les habitants âgés d’un quartier. Organiser une réunion de présentation et de préparation. Réaliser une marche exploratoire dans un quartier défini. Accompagner les habitants âgés. Réaliser une vidéo. Réaliser un compte-rendu. Organiser un temps de restitution.



La mission gérontologie de la Ville de Rennes, en lien avec les Directions de quartier et le service Mobilité urbaine, organise des marches exploratoires pour et avec des aînés, dans leur quartier. Ces marches ont pour objectif d’identifier les aménagements favorables à la mobilité, mais aussi les freins et obstacles.



Elles font partie du plan d’action du quatrième axe Rennes Ville Amie des Aînés (ReVAA) : « Faciliter la mobilité et les déplacements des aînés ». Trois marches exploratoires ont été effectuées jusqu’à présent.



Différentes étapes ont été nécessaires pour préparer ces marches. Dans un premier temps, les différents services organisateurs ont été mobilisés. Les temps d’échanges leur ont permis de cibler une zone géographique, d’établir un calendrier prévisionnel et de définir les rôles de chacun.



Deux rencontres afin de définir le projet définitif des marches exploratoires et d’ajuster le guide-questionnaire. Les services se sont aussi réunis afin de préparer un ou plusieurs itinéraires possibles et de les tester en amont pour évaluer la pertinence du cheminement proposé.



En amont de chaque marche exploratoire, les aînés habitant les quartiers choisis pour le projet ont été sollicités. Les participants volontaires ont ensuite été conviés à un temps de présentation et de préparation de la marche de leur quartier par invitation de l’adjointe à la Maire déléguée aux Personnes âgées et au Handicap.



Lors de chaque réunion, une présentation de la démarche des Villes Amies des Aînés et du 4ème axe engagé à Rennes « Faciliter la mobilité et les déplacements des aînés » a été réalisée. Les participants se sont vu proposer, par les services de la ville, plusieurs itinéraires possibles d’une distance de 500 à 600 mètres maximum correspondant à des trajets du quotidien (accès aux commerces, aux services, aux espaces verts, aux transports en commun…).



Un temps d’échange a été consacré à la définition et au choix du parcours en concertation avec les habitants, selon leur connaissance du quartier et leurs habitudes. Afin que les participants prennent connaissance des éléments à observer durant la marche, le questionnaire/guide leur a été remis lors de la réunion de préparation (environ une semaine avant la marche).



Concrètement, la réalisation de la marche se traduit par une déambulation par petits groupes (un agent de la Ville pour quatre aînés) afin de prendre en note et en photo l’ensemble des remarques émises par les participants. Les échanges portent sur les cheminements, la signalétique, l’éclairage public, la présence et l’implantation de mobilier d’assise, le partage des trottoirs, l’accès aux transports en commun, le revêtement de sol, la sécurité, etc.



Si nécessaire, à la moitié du parcours, un temps de pause est proposé afin de permettre aux participants de s’hydrater et de faire un premier bilan des observations. A l’issue de la marche, les échanges se poursuivent autour d’une collation et portent sur des thématiques autres que celles qui ont été observées préalablement (places de stationnement, vie du quartier, accès au centre-ville…). Les participants renseignent par écrit le guide avec leurs observations.



La Direction de quartier réalise un compte-rendu reprenant l’ensemble des observations faites lors de la marche (positives ou négatives) et les prises de vue correspondantes. Celui-ci est transmis en premier lieu aux services organisateurs, puis aux participants pour d’éventuels ajustements et/ou remarques. Le compte-rendu est ensuite transmis aux participants et aux services concernés de la Ville (service éclairage public, aménagement urbain, direction des jardins…) pour les réalisations à court terme d’aménagements adaptés ou pour la prise en compte lors de futurs aménagements urbains.



En avril 2019, un temps de restitution aux participants et aux habitants intéressés a été organisé. Au programme de cet événement : un bilan de la part des services, un retour sur les aménagements effectués ou prévus suite aux marches, la diffusion d’une vidéo de la marche (interview de trois personnes qui ont participé, prise de vues des cheminements et d’exemple d’aménagements adaptés et non adaptés à une ville favorable au vieillissement, des échanges autour de l’action mise en œuvre...



Cette démarche participative a été appréciée par les personnes âgées car elles ont eu le sentiment d’être écoutées, elles ont pu s’exprimer et faire remonter leur expertise d’usage. Cette démarche a également été appréciée par les services car elle leur a permis d’être en contact avec les habitants et d’être au plus près des usages. Il est prévu de continuer de réaliser ces marches dans d’autres quartiers rennais dans la seconde partie de 2019.