Article publié le 25/04/2022 à 01:00 | Lu 122 fois Lauréat Silver-Surfer : Mediwat, une ceinture lombaire d'évaluation de la marche d'un patient





À l’occasion de la septième édition de l’appel à projets « Silver Surfer », cinq lauréats se sont distingués pour leurs solutions en faveur du bien-vieillir : focus sur le cinquième, le projet Mediwat porté par Florian Cotteel et Jérémie Guerra, lauréat de la thématique « Santé ».

Ce projet baptisé Mediwat vise à créer un dispositif médical pour l’évaluation quantifiée de la qualité de la marche d’un patient en moins de cinq minutes via une ceinture lombaire.



Dans la pratique, ce nouveau dispositif est à destination des professionnels de santé souhaitant avoir des données quantitatives de marche d’un patient âgé (principalement) à des fins d’aide au diagnostic ou de suivi : risque de chute, maladies dégénératives, rééducation etc.



Mediwat reçoit une enveloppe financière de 10.000 euros, une entrée en incubation au sein d’Eurasenior, un accès à des expérimentations et soumettra un dossier de financement auprès de BPI France.



Depuis 2015, Eurasanté et ses partenaires se mobilisent autour de l’appel à projets « Silver Surfer » visant à stimuler l’écosystème des associations, des entreprises, des professionnels de santé, des laboratoires de recherche et des start-ups en incitant à développer des solutions s’appuyant sur les nouvelles technologies numériques et d’usage dédiées à la Silver Économie.



La septième édition de l’appel à projets national « Silver Surfer » avait été lancée en juin 2021 avec une ambition inchangée : inciter des entreprises, des porteurs de projets ou des professionnels de santé à proposer des innovations dans le champ de la Silver Économie.



Grâce aux votes des utilisateurs et à un jury composé d'experts et de partenaires institutionnels, cinq lauréats finaux ont été nommés : soit deux fois plus de lauréats récompensés cette année pour leurs solutions en faveur du mieux vieillir et de l’autonomie des seniors, preuve du caractère novateur et de la qualité des projets proposés.









