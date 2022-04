Article publié le 21/04/2022 à 01:00 | Lu 151 fois Lauréat Silver-Surfer : Ludenvi, plateforme digitale pour l'aide à la personne





À l’occasion de la septième édition de l’appel à projets « Silver Surfer », cinq lauréats se sont distingués pour leurs solutions en faveur du bien-vieillir : focus sur le troisième, le projet Ludenvi par Entoureo porté par Thomas Delage, lauréat des thématiques « Aidants » et « Digital ».

Entoureo vise à fournir aux aidants et aux aidés une plateforme en ligne simple d’utilisation, permettant de saisir des informations sur ses habitudes quotidiennes en quelques clics (radios écoutées, musiques favorites, magazines lus, activités préférées/à éviter etc.), ses envies pour l’avenir, ainsi qu’une rapide description du parcours de vie de la personne aidée.



À partir de ces informations, une fiche personnalisée est générée, imprimable ou en PDF. Les aidants professionnels peuvent ainsi, en un coup d’œil, proposer un accompagnement individualisé en personnalisant ainsi les « petits riens » du quotidien (musique diffusée lors de la toilette, émission lors de la prise de repas, etc.) et mieux connaître, et donc « réhumaniser », la personne accompagnée.



Ludenvi reçoit une enveloppe financière de 10 000 euros, un accès à des expérimentations au sein de structures médico-sociales et une mise en avant au sein du showroom HIPÂ.



Depuis 2015, Eurasanté et ses partenaires se mobilisent autour de l’appel à projets « Silver Surfer » visant à stimuler l’écosystème des associations, des entreprises, des professionnels de santé, des laboratoires de recherche et des start-ups en incitant à développer des solutions s’appuyant sur les nouvelles technologies numériques et d’usage dédiées à la Silver Économie.



La septième édition de l’appel à projets national « Silver Surfer » avait été lancée en juin 2021 avec une ambition inchangée : inciter des entreprises, des porteurs de projets ou des professionnels de santé à proposer des innovations dans le champ de la Silver Économie.



Grâce aux votes des utilisateurs et à un jury composé d'experts et de partenaires institutionnels, cinq lauréats finaux ont été nommés : soit deux fois plus de lauréats récompensés cette année pour leurs solutions en faveur du mieux vieillir et de l’autonomie des seniors, preuve du caractère novateur et de la qualité des projets proposés.









Dans la même rubrique < > Lauréat Silver-Surfer : les blouses Coala, une aide précieuse lors des transferts de patients dépendants Atol Zen : la paire de lunettes qui alerte en cas de chute d'une personne âgée