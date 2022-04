Article publié le 22/04/2022 à 01:00 | Lu 160 fois Lauréat Silver-Surfer : Libre jusqu'au bout de la vie, plateforme mesurant la qualité de vie des résidents





À l’occasion de la septième édition de l’appel à projets « Silver Surfer », cinq lauréats se sont distingués pour leurs solutions en faveur du bien-vieillir : focus sur le quatrième, le projet Libre jusqu’au bout de sa vie par Arbitryum, porté par Sabrina Albayrak, lauréat des thématiques « Habitat », « Digital » et « Santé ».

Ce projet intitulé Libre jusqu’au bout de sa vie s’annonce comme une plateforme numérique dotée d’un moteur intelligent permettant de mesurer les écarts de perception en matière de respect des libertés au sein d’un établissement, de mesurer la qualité de vie des résidents, la qualité de vie au travail des professionnels et la confiance des familles et de mesurer les impacts d’actions sur la qualité de vie des résidents.



Un concept clairement dans « l’air du temps ».



Dans la pratique, cet outil vise à permettre l’agrégation de données pour accompagner les structures ou départements et régions à la mise en place de politiques de respect du droit aux choix et aux risques des personnes âgées en situation de vulnérabilité en relevant les points de vigilance et les leviers.



Ce projet reçoit une enveloppe financière de 10.000 euros, un accès à des expérimentations ainsi qu’un accompagnement Viva Lab auprès de la CARSAT Hauts-de-France.



Depuis 2015, Eurasanté et ses partenaires se mobilisent autour de l’appel à projets « Silver Surfer » visant à stimuler l’écosystème des associations, des entreprises, des professionnels de santé, des laboratoires de recherche et des start-ups en incitant à développer des solutions s’appuyant sur les nouvelles technologies numériques et d’usage dédiées à la Silver Économie.



La septième édition de l’appel à projets national « Silver Surfer » avait été lancée en juin 2021 avec une ambition inchangée : inciter des entreprises, des porteurs de projets ou des professionnels de santé à proposer des innovations dans le champ de la Silver Économie.



Grâce aux votes des utilisateurs et à un jury composé d'experts et de partenaires institutionnels, cinq lauréats finaux ont été nommés : soit deux fois plus de lauréats récompensés cette année pour leurs solutions en faveur du mieux vieillir et de l’autonomie des seniors, preuve du caractère novateur et de la qualité des projets proposés.









