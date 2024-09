La vie secrète des vieux de Mohamed El Khatib au Théâtre des Abesses : huit personnages et un auteur Des huit prévus initialement ils ne sont plus que sept, l’un d’entre eux ayant, entre-temps, tiré sa révérence. Même si, finalement, il est encore présent sur scène, de façon très inattendue… La pièce fut créée au tout récent Festival d’Avignon 2024 où elle fut très remarquée, et très appréciée. Remarquée car le thème abordé –la vie intime, et surtout sexuelle, des personnes du troisième âge- n’est pas souvent traité au théâtre. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 26/09/2024





L’originalité du spectacle tient à sa forme même, mélange d’un documentaire pouvant faire croire à de l’improvisation et d’un texte pourtant parfaitement écrit, donnant ainsi cette impression toute pirandellienne de personnages en quête d’un auteur qui raconterait leurs vies, avec leurs joies et leurs émotions transparaissant au-delà des mots.



Mohamed El Khatib nous avait déjà habitué à ce procédé, lui qui avait déjà mis sur scène un agriculteur, une femme de ménage ou même des marins…



Ils sont sept « vieux » -eux-mêmes se nomment ainsi sans aucun complexe- avec en plus, l’aide médicale de l’un d’entre eux, et aussi le metteur en scène, présent sur le plateau pendant la première moitié du spectacle puis s’éclipsant ensuite lorsque la machine théâtrale se met en place.



Le lieu est incertain, il ne s’agit pas d’un EPHAD dont on parle parfois mais auquel nos protagonistes semblent avoir échappé. On pourrait presque imaginer le purgatoire…



Chacun à son tour, hommes et femmes, de toutes sexualités, se confie sur leur vie intime présente ou passée, avec les éventuels regrets mais aussi de formidables espoirs.



C’est audacieux, décapant, parfois dérangeant, utilisant une langue crue souvent provocante, mais toujours irrémédiablement drôle.



On rit beaucoup, du début jusqu’à la fin, non pas d’un rire moqueur ou malsain de voyeur mais d’un rire franc et parfaitement consenti.



Car ces personnages sont aussi nous-mêmes, ou ce que nous deviendrons, et en donner une telle représentation nous allège du poids infini de la fin qui nous menace, en nous ramenant à notre état d’être vivant et aimant, toujours jeune et donc éternel.



Alex Kiev



Théâtre des Abbesses

31 rue des Abbesses

75018 Paris



