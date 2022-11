La technologie Multiroom de Bang & Olufsen Article publié en partenariat avec Stuff Magazine





Inventée il y a 40 ans par le spécialiste de l’audio haut de gamme Bang & Olufsen, la technologie Multiroom permet de créer une expérience sonore complète et immersive dans toute la maison grâce aux enceintes intelligentes et connectées. Ainsi, la musique suit l’utilisateur dans tous ses déplacements, du salon à la cuisine en passant par la chambre.





Cette expérience personnalisée et immersive est possible grâce à la technologie Multiroom : un système sophistiqué qui permet de connecter toutes les enceintes de la maison entre elles à l’aide du réseau Wi-Fi.



Les enceintes Multiroom rendent possible la création d’une configuration flexible, qui correspond aux préférences de l’utilisateur en matière de divertissement à domicile : celui-ci peut écouter la même musique de son salon à sa cuisine, mais aussi coupler en stéréo deux enceintes identiques pour une expérience sonore enrichie.



De nombreuses enceintes Bang & Olufsen comportent la fonctionnalité Multiroom, d’autant plus depuis que la marque a présenté la mise à jour logicielle Beolink. Celle-ci permet désormais à une large gamme de produits couvrant plusieurs décennies d’interagir en parfaite harmonie, depuis les enceintes, chaînes Hi-fi et platines qui ont fait la renommée de la marque dans les années 1980 jusqu’à ses derniers modèles sans fil.



Parmi les enceintes compatibles se trouve notamment, l’iconique A9 et son design emblématique personnalisable. Intemporelle et d’une grande élégance, elle diffuse un son puissant grâce à son système d’amplificateur numérique de 480 watts, qui remplira le salon ou la chambre d’ondes sonores savamment calibrées.



L’enceinte A9 est parfaitement compatible en Multiroom avec, par exemple, l’enceinte Wi-Fi portable Level. Celle-ci pourra être déplacée d’une pièce à l’autre et utilisée en position horizontale ou verticale, pour que son design ultra-moderne et discret s’adapte à tous les environnements.



L’électrisante Beosound Balance et ses matériaux tactiles et luxueux se joindra à l’expérience, et diffusera à son tour un son sculpté, enveloppant et omnidirectionnel. D’autres enceintes Bang & Olufsen sont elles aussi équipées de la technologie Multiroom, pour une expérience toujours plus complète et immersive.



Avec la mise à jour Beolink Multiroom, de nouvelles fonctionnalités intuitives ont fait leur entrée, pour une expérience utilisateur enrichie et simplifiée.



Aussi facile d’emploi qu’un interrupteur, la fonction One Touch to Music permet à l’utilisateur de lancer sa musique sans passer par son téléphone. Il suffit d’une simple pression du doigt sur une enceinte ou la télécommande pour démarrer la lecture depuis la source de son choix : platine, lecteur CD ou service de streaming.



Pour ces moments où l’on écoute la radio dans sa cuisine avant de passer au salon ou dans la chambre, Touch to Join permet de prolonger l’écoute musicale dans tous ses déplacements. L’utilisateur n’a qu’à effleurer l’enceinte ou l’activer via la télécommande pour démarrer la lecture dans une nouvelle pièce.



Source



Les enceintes Bang & Olufsen sont conçues pour sublimer le décor autant que l’expérience d’écoute. Après une journée de travail, la marque haut de gamme met la technologie de pointe au service de la détente : l’utilisateur rentre chez lui et, d’un simple effleurement sur son smartphone ou sa tablette, lance sa playlist favorite qui le suivra dans tous ses déplacements domestiques.Cette expérience personnalisée et immersive est possible grâce à la technologie Multiroom : un système sophistiqué qui permet de connecter toutes les enceintes de la maison entre elles à l’aide du réseau Wi-Fi.Les enceintes Multiroom rendent possible la création d’une configuration flexible, qui correspond aux préférences de l’utilisateur en matière de divertissement à domicile : celui-ci peut écouter la même musique de son salon à sa cuisine, mais aussi coupler en stéréo deux enceintes identiques pour une expérience sonore enrichie.De nombreuses enceintes Bang & Olufsen comportent la fonctionnalité Multiroom, d’autant plus depuis que la marque a présenté la mise à jour logicielle Beolink. Celle-ci permet désormais à une large gamme de produits couvrant plusieurs décennies d’interagir en parfaite harmonie, depuis les enceintes, chaînes Hi-fi et platines qui ont fait la renommée de la marque dans les années 1980 jusqu’à ses derniers modèles sans fil.Parmi les enceintes compatibles se trouve notamment, l’iconique A9 et son design emblématique personnalisable. Intemporelle et d’une grande élégance, elle diffuse un son puissant grâce à son système d’amplificateur numérique de 480 watts, qui remplira le salon ou la chambre d’ondes sonores savamment calibrées.L’enceinte A9 est parfaitement compatible en Multiroom avec, par exemple, l’enceinte Wi-Fi portable Level. Celle-ci pourra être déplacée d’une pièce à l’autre et utilisée en position horizontale ou verticale, pour que son design ultra-moderne et discret s’adapte à tous les environnements.L’électrisante Beosound Balance et ses matériaux tactiles et luxueux se joindra à l’expérience, et diffusera à son tour un son sculpté, enveloppant et omnidirectionnel. D’autres enceintes Bang & Olufsen sont elles aussi équipées de la technologie Multiroom, pour une expérience toujours plus complète et immersive.Avec la mise à jour Beolink Multiroom, de nouvelles fonctionnalités intuitives ont fait leur entrée, pour une expérience utilisateur enrichie et simplifiée.Aussi facile d’emploi qu’un interrupteur, la fonction One Touch to Music permet à l’utilisateur de lancer sa musique sans passer par son téléphone. Il suffit d’une simple pression du doigt sur une enceinte ou la télécommande pour démarrer la lecture depuis la source de son choix : platine, lecteur CD ou service de streaming.Pour ces moments où l’on écoute la radio dans sa cuisine avant de passer au salon ou dans la chambre, Touch to Join permet de prolonger l’écoute musicale dans tous ses déplacements. L’utilisateur n’a qu’à effleurer l’enceinte ou l’activer via la télécommande pour démarrer la lecture dans une nouvelle pièce.

Article publié le 04/11/2022 à 03:00 | Lu 81 fois