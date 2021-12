Article publié le 06/12/2021 à 10:07 | Lu 200 fois La tablette pour seniors ardoiz propose désormais la vidéo





Qui dit fin d’année, dit nouveautés ! Avec une nouvelle application visio qui facilite les échanges et la possibilité de personnaliser les contenus présents sur la tablette, ardoiz s’adapte aux besoins et aux envies des personnes âgées !

Vous utilisez peut-être déjà Skype ou WhastApp, par exemple, pour communiquer avec vos proches. Avec le covid et ses conséquences, ces appels en visio (en vidéo) sont devenus indispensables pour conserver le contact malgré les restrictions sanitaires et la distance ! Et le fait est que nous nous y sommes également habitués.



Si l’utilisation de toutes ces applications est possible sur la tablette pour seniors ardoiz, la marque propose aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité : Ardoiz Visio qui est directement intégrée à la tablette.



En « un clic » et sans création de compte, cette nouvelle fonctionnalité, en plus de n’avoir besoin

d’aucun téléchargement d’application spécifique, permet aux utilisateurs ardoiz (pas forcément très à l’aise avec les nouvelles technologies) une utilisation en toute sécurité.



En effet, seules les personnes ayant un accès au site famille mon.ardoiz.fr (autorisation donnée par l’utilisateur ardoiz lui-même) peuvent lancer un appel visio vers la tablette ardoiz. De quoi rassurer tout le monde et profiter de ses proches pour partager tous les bons moments même à distance !



Pour la plupart des seniors non technophiles, la tablette est le point d’entrée idéal pour surfer sur le web. Bon format, facile à prendre en main, légèreté, mobilité, navigation intuitive, etc. C’est le produit parfait pour démarrer une activité sur Internet.









