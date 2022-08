Article publié le 22/08/2022 à 01:00 | Lu 333 fois La tablette ardoiz et Music Care pour le bien-être des personnes âgées grâce à la musique





On le sait, la musique adoucit les mœurs… Mais pas que ! Elle peut aussi soulager la douleur. Dans cet esprit, Tikeasy, la filiale de la Poste, propose désormais sur sa tablette ardoiz, au sein de son pack e-santé, le soin Music Care destiné à améliorer le bien-être des personnes âgées.

Validée par des dizaines de publications scientifiques, le concept « Music Care » développe des solutions thérapeutiques associant musique et neurosciences. Des études ont en effet démontré que le recours à la musique diminuerait de plus de la moitié, les consommations médicamenteuses et soulagerait les douleurs de 52% !



Disponible sur la tablette de la Poste, cette application permet d'évaluer la douleur, d’ajuster la durée de la séance de soin, de délivrer le soin et de mesurer son efficacité. À partir de l’application, les personnes âgées (souvent en institution) peuvent avoir accès à des séances musicales variées développées spécifiquement pour contribuer au mieux-être.



De la musique classique à la musique électronique en passant par le rythm & blues, le rock ou encore le hip-hop (pas certain que ce type de musique soit très appropriée mais bon). Tous les morceaux sont composés par des compositeurs de renom, à l’image du batteur Tony Allen qui a collaboré avec U2, Rockin’ Squat et The Clash ou encore du pianiste de l'Orchestre National de France, David Bismuth.



Déjà présente dans plus de 500 établissements de santé en France, Belgique, Suisse et aux Etats-Unis, Music Care propose plus de 40 séances musicales composées par artistes de renommée internationale. L'algorithme de composition des soins musicaux s’appuie sur les neurosciences et reprend les principes de l’hypnoanalgésie pour apaiser les douleurs et l’anxiété.



La tablette ardoiz, clé en main, simple d’utilisation et conçue spécialement pour les personnes âgées et grands débutants, permet de maintenir le lien social avec les proches par mail ou visio, de se divertir par des jeux, de stimuler les capacités cognitives et d’accéder à internet et les outils du quotidien en toute sécurité.









