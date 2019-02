Article publié le 18/02/2019 à 01:00 | Lu 562 fois La sophrologie pour bien vieillir La sophrologie est à la fois une philosophie de vie et une technique thérapeutique. Elle s’adresse aussi bien aux jeunes enfants qu’aux seniors, et peut constituer un véritable renouveau dans nos vies, apportant sérénité, confiance et harmonie. C’est particulièrement le cas pour les personnes âgées qui peuvent reprendre conscience de leur corps et ouvrir leurs perceptions pour affronter le présent, mais aussi le futur, avec bien plus de quiétude.

Qu’est-ce que la sophrologie ?

Il s’agit d’une méthode de développement personnel et de bien-être, qui se concentre à la fois sur le corps et sur l’esprit. Le but est de mieux se découvrir, et découvrir ses valeurs, afin de mieux vivre en accord avec soi-même et avec les autres. C’est une méthode essentiellement orale, qui peut toutefois s’accompagner d’exercices physiques.



L’objectif final n’est pas tant de se détacher de la réalité pour ne plus voir que les aspects positifs de la vie, mais plutôt de ne pas se laisser déborder ou trop influencer par les difficultés intrinsèques du quotidien, pour garder une vision objective de la vie présente, afin de s’engager de manière volontaire et motivée dans l’avenir.



Il est possible de la pratiquer partout, en groupe comme seul. Il faut simplement pouvoir se détendre, et se concentrer sur ses perceptions et ses sensations. On peut travailler sa respiration, sa posture, faire disparaître ses tensions musculaires comme ses tensions émotionnelles.



Quels sont ses bienfaits en ce qui concerne les seniors ?

D’une manière générale, la



Il est évident que le fait de vieillir a un impact sur la santé mais aussi sur la mentalité de chacun. La mobilité se réduit, les perceptions s’amoindrissent en même temps que les sens (l’ouïe ou la vue surtout), des douleurs apparaissent, ainsi que des troubles de la mémoire, du sommeil… De même, la motivation de certains peut se trouver affectée : le lien social est moins important, ou bien les sorties se font plus rares, par exemple.



La sophrologie va donc aider à pallier tous ces troubles, notamment par son effet de relaxation et de découverte, d’apprentissage de soi. On accepte le fait de grandir, de prendre de l’âge et l’on est donc plus à même d’affronter efficacement le futur, et les désagréments qui vont forcément de pair avec lui.



Ainsi, on peut avoir recours à la sophrologie pour : les troubles du sommeil (insomnies, réveils brutaux, sommeil non réparateur), le stress, l’anxiété, les pertes d’appétit, les dépressions légères, les troubles de la mémoire et/ou de la concentration, la peur de la solitude, de l’ennui…



Mais la sophrologie permet également de réduire, soulager ou même faire disparaître certains troubles plus physiques. En effet, la connaissance de son corps permet de corriger sa posture, de rectifier toutes les mauvaises habitudes prises, et donc de soulager les muscles, les os et les organes. Par conséquent, on note l’efficacité de la sophrologie dans le traitement des problèmes digestifs, des troubles de l’équilibre et de la motricité, de certaines douleurs chroniques (dos, articulations, etc.).



Pour finir, la sophrologie peut être pratiquée une fois les symptômes de l’âge apparus, ou bien en prévention, pour pouvoir aborder cette étape majeure de la vie en toute sérénité. Par cette technique, chacun reste acteur de sa vie, s’adapte à ses nouvelles capacités pour continuer à vivre pleinement, sans se laisser perturber par les changements qui vont nécessairement survenir. Il s’agit d’une méthode de développement personnel et de bien-être, qui se concentre à la fois sur le corps et sur l’esprit. Le but est de mieux se découvrir, et découvrir ses valeurs, afin de mieux vivre en accord avec soi-même et avec les autres. C’est une méthode essentiellement orale, qui peut toutefois s’accompagner d’exercices physiques.L’objectif final n’est pas tant de se détacher de la réalité pour ne plus voir que les aspects positifs de la vie, mais plutôt de ne pas se laisser déborder ou trop influencer par les difficultés intrinsèques du quotidien, pour garder une vision objective de la vie présente, afin de s’engager de manière volontaire et motivée dans l’avenir.Il est possible de la pratiquer partout, en groupe comme seul. Il faut simplement pouvoir se détendre, et se concentrer sur ses perceptions et ses sensations. On peut travailler sa respiration, sa posture, faire disparaître ses tensions musculaires comme ses tensions émotionnelles.D’une manière générale, la sophrologie permet de se détendre, ce qui entraîne de multiples améliorations aussi bien physiques que psychologiques qui sont particulièrement appréciées par les plus âgés.Il est évident que le fait de vieillir a un impact sur la santé mais aussi sur la mentalité de chacun. La mobilité se réduit, les perceptions s’amoindrissent en même temps que les sens (l’ouïe ou la vue surtout), des douleurs apparaissent, ainsi que des troubles de la mémoire, du sommeil… De même, la motivation de certains peut se trouver affectée : le lien social est moins important, ou bien les sorties se font plus rares, par exemple.La sophrologie va donc aider à pallier tous ces troubles, notamment par son effet de relaxation et de découverte, d’apprentissage de soi. On accepte le fait de grandir, de prendre de l’âge et l’on est donc plus à même d’affronter efficacement le futur, et les désagréments qui vont forcément de pair avec lui.Ainsi, on peut avoir recours à la sophrologie pour : les troubles du sommeil (insomnies, réveils brutaux, sommeil non réparateur), le stress, l’anxiété, les pertes d’appétit, les dépressions légères, les troubles de la mémoire et/ou de la concentration, la peur de la solitude, de l’ennui…Mais la sophrologie permet également de réduire, soulager ou même faire disparaître certains troubles plus physiques. En effet, la connaissance de son corps permet de corriger sa posture, de rectifier toutes les mauvaises habitudes prises, et donc de soulager les muscles, les os et les organes. Par conséquent, on note l’efficacité de la sophrologie dans le traitement des problèmes digestifs, des troubles de l’équilibre et de la motricité, de certaines douleurs chroniques (dos, articulations, etc.).Pour finir, la sophrologie peut être pratiquée une fois les symptômes de l’âge apparus, ou bien en prévention, pour pouvoir aborder cette étape majeure de la vie en toute sérénité. Par cette technique, chacun reste acteur de sa vie, s’adapte à ses nouvelles capacités pour continuer à vivre pleinement, sans se laisser perturber par les changements qui vont nécessairement survenir.









Dans la même rubrique : < > Comment les nuisances sonores perturbent notre système auditif Circulymphe Complex H : une gamme naturelle pour prendre soin de sa circulation sanguine