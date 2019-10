Article publié le 31/10/2019 à 01:00 | Lu 72 fois La sonnette vidéo d'Arlo inspecte vos visiteurs de la tête aux pieds Selon Arlo, sa première sonnette vidéo vous permet aux d’obtenir une image plus grande et plus précise de qui se présente à votre porte. Pratique s’il s’agit d’un individu louche… Cette solution complète de surveillance du pas de porte est la seule à proposer un champ de vision en format carré, permettant de voir les visiteurs de la tête aux pieds. Elle propose un champ de vision diagonal de 180 degrés.





De plus, grâce à la vidéo HDR et la vision nocturne, vous pourrez repérer les détails de leur tenue, même les nuits les plus sombres. A noter que les utilisateurs bénéficient d’un essai gratuit de trois mois du service d’abonnement Ai d’Arlo.



« La sonnette vidéo Arlo a été conçue pour aider les propriétaires à identifier les visiteurs et à communiquer avec eux avant même qu’ils ne frappent », explique Tejas Shah, vice-président senior des produits et chef de l’information.



« Pour nous assurer qu’aucun visiteur ne s’impatiente, nous sommes allés au-delà des standards actuels du marché pour créer une solution innovante avec un champ de vision plus pertinent pour cet usage, puisque les utilisateurs peuvent voir l’ensemble de leur pas de porte ».



Cette Video Doorbell est disponible en Europe depuis 2020.



