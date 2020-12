Article publié le 17/12/2020 à 08:53 | Lu 101 fois La sexualité des seniors : entre tabou et désirs





Même si la libido a tendance à baisser avec l’âge, les désirs et les envies sexuelles persistent... Cependant, la société d’aujourd’hui a encore du mal à accepter que passé un certain âge, ces élans ne disparaissent pas. Le sujet reste encore tabou pour beaucoup. Dans ce contexte, il nous semble essentiel d’évoquer ce sujet pour montrer qu’il est tout à fait naturel d’avoir une vie sexuelle en tant que seniors.

D’où vient ce tabou ?

Il est impossible de dire exactement d’où vient ce tabou, mais suite à quelques recherches, nous avons tout de même quelques explications… Il y a 30, 40 ou même 50 ans, la plupart des personnes ne parlaient pas de sexualité avec leurs proches ou leurs amis.



De nos jours, les choses ont changé. Radicalement. Petit à petit, notamment grâce à internet, les informations sont plus accessibles à tous et surtout, de manière anonyme et discrète. Ceci a permis de libérer la parole. Surtout auprès des jeunes.



Cependant, une grande partie des seniors a grandi dans une société bien différente de celle des jeunes d’aujourd’hui. Ils n’ont donc pas pour habitude d’évoquer ce sujet des plus intimes. De plus, les réseaux sociaux mais aussi les blogs se focalisent souvent sur les sujets concernant les adolescents et les jeunes adultes. Les informations disponibles ne sont donc pas forcément adaptées au public senior.



Pourquoi briser le tabou ?

Tout simplement car il n’a pas lieu d’être. Peu importe l’âge, tout le monde a droit à la vie sexuelle qu’il se choisit. Dans cet esprit, certains seniors souhaitent essayer des choses différentes et découvrir de nouvelles sensations. Certains s’essaient au



Libérer la parole autour de ces sujets permet d’oser poser des questions aux autres, et notamment à votre médecin, sans ressentir de honte ou d’appréhension. Car finalement, après un mariage de 40 ans, savez-vous tout ce qu’il faut savoir sur les maladies sexuellement transmissibles, les fameuse MST par exemple ?



Ces dernières années, de nombreuses découvertes en matière de sexualité ont eu lieu. Il convient donc de se mettre à jour. Surtout avant d’entamer une nouvelle relation (phénomène de plus en plus courant chez les seniors).



Vous vous posez peut-être également des questions sur les moyens d’améliorer vos moments intimes avec votre partenaire (au-delà du



Comment vivre pleinement votre sexualité

Tout d’abord, il ne faut pas avoir honte de vos désirs et de vos envies. Il suffit d’aborder le sujet avec votre partenaire, que vous soyez ensemble depuis des années ou qu’il s’agisse d’une nouvelle relation. C’est en communiquant que vous comprendrez quelles sont les attentes de chacun.



N'hésitez pas non plus à pimenter les choses si le cœur vous en dit ! Enfilez de la lingerie sexy, allumez des bougies ou mettez votre musique préférée pour une soirée intime. Et surtout : profitez-en à votre manière, quelle qu'elle soit !









