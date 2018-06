Article publié le 04/06/2018 à 11:17 | Lu 87 fois La santé visuelle en un clin d'oeil Avec l’arrivée des beaux jours et des longues journées ensoleillés, Essilor France, grand spécialiste des verres correcteurs a souhaité décrypter le spectre des bienfaits et des méfaits de la lumière pour comprendre et adopter les bonnes solutions et pour corriger et protéger la vue au quotidien. Explications.

Source de vie, la lumière est notre meilleure alliée au quotidien. Essentielle à chacune de nos activités, elle est génératrice de bien-être, de dynamisme et d’équilibre. Grâce au formidable mécanisme de notre vision, elle nous permet également de découvrir et d’appréhender le monde qui nous entoure, de nous déplacer, de nous rencontrer… Cependant, cette lumière-source de vie peut aussi présenter des désagréments et même entrainer des risques pour nos yeux.



Dans un monde qui vieillit, de plus en plus de personnes sont atteintes de problèmes de vision. Et ce phénomène va aller en s’accentuant dans les années à venir avec l’avancée en âge des populations dans le monde. Il faut savoir qu’actuellement, on compte d’ores et déjà 1,2 million de Français atteints de DMLA, la fameuse et si redouté Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age.



C’est une maladie chronique et dégénérative de la rétine qui peut apparaître à partir de 55 ans. Et d’ici 2040, les personnes atteintes de cette pathologie de l’œil devraient être près de 2,5 millions dans l’Hexagone. Par ailleurs, il faut savoir que plus généralement, 80% des porteurs de lunettes sont gênés par des reflets à l’intérieur comme à l’extérieur et 87% se disent sensibles à la lumière.



La pollution lumineuse

Rappelons qu’on parle de pollution lumineuse lorsque les éclairages artificiels sont si omniprésents qu’ils nuisent à l’obscurité normale de la nuit. Et le fait est que de nos jours, la lumière est partout, elle nous envahit de tous les côtés, particulièrement en ville. Entre 1992 et 2012, la pollution lumineuse a progressé de 94% en France. Et de 2012 à 2016, l’éclairage de la planète s’est accru d’environ 2% par an.



Il faut savoir que la « pollution lumineuse » n’est pas sans impact pour notre vision et notre confort, plus particulièrement lorsque nous portons des lunettes. L’exposition croissante à de multiples sources de lumière entraîne ainsi une saturation lumineuse générale et l’environnement est perçu comme beaucoup plus lumineux qu’avant avec une qualité de vision dégradée notamment en vision nocturne, un confort diminué avec les lunettes et des reflets plus gênants sur les verres.



L’éblouissement au quotidien

Véritable gêne visuelle pouvant aller jusqu’à l’aveuglement temporaire, l’éblouissement est ressenti lors d’une variation soudaine et importante de lumière. La vie quotidienne offre un large éventail de situations où les désagréments d’une variation de luminosité ou d’un trop-plein de lumière sont ressentis (activités extérieures, conduite, hiver comme été….).



Les lumières nocives

Avec l’apparition des nouvelles technologies, nos yeux sont sollicités en permanence. Du petit-déjeuner où nous consultons les e-mails envoyés par des couche-tard sur notre smartphone... à la soirée où nous surfons sur nos sites préférés depuis notre tablette ou notre ordinateur, nos yeux fixent des écrans électroluminescents. Ces écrans sont équipés de leds de couleur bleue. Or la lumière bleu-violet, émise par certains appareils numériques et les éclairages artificiels, pourrait avoir un effet délétère sur la rétine et perturber le cycle du sommeil.



Également, une exposition quotidienne sur plusieurs années à la lumière bleu-violet émise par le soleil, même à de faibles intensités, peut accélérer le vieillissement des cellules de la rétine. Mais attention, toute la lumière bleue n’est pas nocive. Dans son prisme, la lumière bleue-turquoise est bénéfique à notre santé oculaire : elle active nos fonctions visuelles et non visuelles comme l’humeur, la lutte contre le stress, le réflexe pupillaire...