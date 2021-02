La retraite des salariés du secteur privé : quand, comment, combien (livre)

Quelle est ma date de départ à la retraite ? Combien vais-je toucher ? Suis-je éligible à une carrière longue ? Ai-je droit au minimum vieillesse ? Quelles sont les démarches nécessaires pour déposer mon dossier ?...



Pour de nombreux seniors, l’âge de la retraite se rapproche avec son lot habituel de questions et d’interrogations -bien légitimes d’ailleurs. C’est à ces personnes que ce guide s’adresse.



Il fait le point sur notre système de retraite, qui s’avère particulièrement complexe ! Jugez-vous-même, il compte pas moins de 42 régimes et de surcroit, il est régulièrement modifié (7 réformes en 11 ans sans compter la future création du régime universel).



Dans ce contexte, l’auteur, Youssef Ghanim, qui a accompagné des milliers de salariés du secteur privé dans la préparation de leur retraite, propose ici un ouvrage où il présente clairement toutes les subtilités de la réglementation pour vous aider à effectuer les meilleurs choix de carrière et à préparer activement votre retraite.



Il permet également aux professionnels des ressources humaines de maîtriser des notions complexes, visant à leur offrir une vision précise et pratique de la retraite des salariés du secteur privé.