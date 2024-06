La protéine mutante qui pourrait nous protéger d'Alzheimer Une équipe de scientifiques a découvert que des souris, après avoir reçu une protéine mutée propre au patrimoine génétique des Islandais, ont développé une résistance à la maladie d'Alzheimer. Une découverte qui laisse entrevoir un espoir réaliste de nouveaux traitements.

une lueur d'espoir dans le combat contre la maladie d'Alzheimer . Les neurobiologistes ont procédé à l'injection, chez des souris de laboratoire, d'une protéine mutée identifiée dans le patrimoine génétique des Islandais, un peuple qui semblent épargnés par le déclin cognitif . Après cette intervention, les rongeurs n'ont développé aucun symptôme de la maladie.



L'analyse complète du génome islandais, réalisable en raison du nombre restreint de la population de l'île, a mis en évidence une mutation influençant un précurseur des protéines bêta amyloïdes . Hors, les sujets porteurs de cette mutation semblent être à l'abri d'Alzheimer. Les chercheurs ont donc transféré cette particularité génétique à des souris génétiquement susceptibles de contracter la maladie et ont constaté la préservation de leur mémoire dans les mois suivants.



L'évaluation de la mémoire des souris a été menée au moyen du effet prolongé remarquable de l'injection unique , dû à un mécanisme d'amplification de la protéine mutée une fois celle-ci inoculée.



Ce résultat pourrait donc être le point de départ d’ une toute nouvelle catégorie de thérapies préventives pour traiter les personnes atteintes de maladies neurodégénératives à des stades précoces et bloquer l’évolution de la pathologie, grâce à l’injection de prions protecteurs.



Pour rappel aujourd’hui, la maladie d’ Alzheimer touche environ 1,1 million de personnes en France et impacte le quotidien de 2 millions d’aidants . Et compte-tenu du vieillissement de la population, les prévisions pour le futur sont alarmantes : on estime ainsi qu'il y a 250.000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année et qu'il y aura 1,8 millions de victimes de la maladie en France d'ici 2050 (soit 7,8% de la population de plus de 65 ans).





Publié le 17/06/2024 à 02:43 | Lu 148 fois







