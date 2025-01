La populaire présentatrice météo Catherine Laborde est décédée Catherine Laborde, figure emblématique de la présentation météorologique sur TF1, s'est éteinte à l'âge de 73 ans. C'est dans la quiétude de sa maison de l'Île d'Yeu qu'elle chérissait tant, que la nouvelle a été annoncée par sa sœur Françoise Laborde. "Tu es partie sereinement...", a-t-elle confié à l'AFP. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 28/01/2025

Catherine Laborde fut une présence familière pour des millions de téléspectateurs. Pendant près de trente ans, son sourire solaire et sa voix douce ont rythmé les prévisions météo sur TF1. Son dernier bulletin météo, présenté le 1er janvier 2017, fut un moment d'une grande émotion ; elle y exprimait son amour pour son public avec une sincérité touchante : "Je vous emporte avec moi... Vous m'oublierez ? Moi non. Je vous aime."

Une lutte contre la maladie



Avant d'être la présentatrice que l'on connaît tous, elle avait embrassé une carrière artistique variée. Formée au Conservatoire d'art dramatique de Bordeaux, elle avait débuté sur scène dans les années 70 avant d'apparaître au cinéma sous la direction de réalisateurs reconnus. Elle était également auteure de plusieurs ouvrages abordant des thèmes aussi variés que le libertinage ou le combat contre sa maladie.



Les hommages n'ont pas tardé à affluer suite à l'annonce de son décès. Des personnalités politiques aux collègues journalistes, tous ont tenu à saluer sa mémoire et ce qu'elle représentait pour le public français: une présence douce et rassurante qui savait rendre même les mauvaises prévisions météo plus supportables.



Les obsèques de Catherine Laborde devraient avoir lieu la semaine prochaine à Paris. Le groupe TF1 ainsi que les équipes de la chaîne ont exprimé leur profonde tristesse face à cette perte et partagé leur chagrin avec la famille et les proches de Catherine. Elle restera dans nos mémoires comme une figure chaleureuse et bienveillante du petit écran français.

Peu après avoir quitté l'antenne, Catherine Laborde a révélé souffrir d'une maladie neurodégénérative diagnostiquée dès 2014. Son combat contre cette affection, d'abord suspectée comme Parkinson puis identifiée comme la démence à corps de Lewy, fut mené avec courage et détermination. Elle en partagea les détails dans son livre " Trembler ", offrant ainsi un témoignage poignant sur cette maladie méconnue mais non moins dévastatrice.Avant d'être la présentatrice que l'on connaît tous, elle avait embrassé une carrière artistique variée. Formée au Conservatoire d'art dramatique de Bordeaux, elle avait débuté sur scène dans les années 70 avant d'apparaître au cinéma sous la direction de réalisateurs reconnus. Elle était également auteure de plusieurs ouvrages abordant des thèmes aussi variés que le libertinage ou le combat contre sa maladie.Les hommages n'ont pas tardé à affluer suite à l'annonce de son décès. Des personnalités politiques aux collègues journalistes, tous ont tenu à saluer sa mémoire et ce qu'elle représentait pour le public français: une présence douce et rassurante qui savait rendre même les mauvaises prévisions météo plus supportables.Les obsèques de Catherine Laborde devraient avoir lieu la semaine prochaine à Paris. Le groupe TF1 ainsi que les équipes de la chaîne ont exprimé leur profonde tristesse face à cette perte et partagé leur chagrin avec la famille et les proches de Catherine. Elle restera dans nos mémoires comme une figure chaleureuse et bienveillante du petit écran français.







La rédaction vous conseille < > Décès de Jean-François Kahn : la presse française en deuil David Lynch : le décès d'une légende du 7e Art