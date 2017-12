Article publié le 21/12/2017 à 01:00 | Lu 74 fois La nouvelle Mercedes Benz Class A : avant-première L'habitacle de la Classe A est le fruit d'une approche résolument nouvelle. Il révolutionne de l'intérieur le segment des voitures compactes grâce à une sensation d'espace inédite. Son architecture unique est due notamment à sa planche de bord au style avant-gardiste : pour la première fois, il n'y a plus de casquette au-dessus des instruments.

Ainsi, le volume principal de la planche de bord qui évoque la forme d'une aile s'étire sans aucune rupture d'une porte à l'autre. L'écran de série est totalement indépendant. La planche de bord est structurée selon deux volumes horizontaux.



Le volume inférieur est séparé du volume principal par une illusion de « vide », semblant ainsi flotter au-dessus de la planche de bord. L’éclairage d'ambiance (optionnel) souligne cet effet. La partie inférieure de la planche de bord sert de base pour les buses d’aération façon turbines et l'écran totalement indépendant. Ce dernier est disponible en trois versions : avec un affichage de 7 pouces et un autre de 10,25 pouces.



L'intégration de l'affichage de la climatisation à l'écran central contribue aux lignes épurées du poste de conduite. La climatisation se commande par le biais du menu affiché sur l'écran ou par l'intermédiaire des boutons de climatisation horizontaux. Les sièges avant héritent aussi d'équipements de confort issus des segments supérieurs, avec une climatisation et une fonction de massage.



Joel Chassaing-Cuvillier