Article publié le 04/11/2019 à 01:00 | Lu 136 fois La méthode Kominsky saison 2 : toujours aussi savoureuse et toujours avec Michael Douglas Savoureuse ! Cette série américaine sortie en 2018 revient pour une 2ème saison cette année sur Netflix avec comme star principale Michael Douglas -toujours brillant- et s’annonce toute aussi savoureuse que la première ! On adore.

On avait dévoré la première saison sortie l’année dernière. On y retrouvait avec joie l’excellente star hollywoodienne Michael Douglas en comédien vieillissant (Sandy Kominsky) devenu coach pour acteurs débutants à Los Angeles.



Cette 2ème saison s’annonce aussi truculente et touchante que la première, abordant avec un humour décapant, les différents problèmes et soucis de l’avancée en âge, mais évoquant également les nouvelles rencontres amoureuses, le sexe, l’amitié, les vies qui se refont après un décès, les relations parents-enfants, etc. Le tout sur un ton juste, souvent frivole mais jamais vulgaire. Et parfois émouvante.



Cette très belle série américaine de Chuck Lorre de seize épisodes (deux saisons) se laisse voir et revoir avec grand plaisir, en VO de préférence. Produite par Michael Douglas « himself », on espère l’arrivée de nouvelles saisons tant La méthode Kominsky est attachante !













