La maltraitance sous toutes ses formes : une réalité qui nous concerne tous avec le Pr Lionel Collet La lutte contre la maltraitance, qu'elle soit familiale ou institutionnelle, constitue un enjeu majeur pour la Haute Autorité de santé (HAS). Alors qu’elle vient de publier deux guides sur ce sujet afin de mieux repérer les situations à risque et d'accompagner les adultes qui en sont victimes, le professeur Lionel Collet, président de la Haute Autorité de santé fait le point sur cette réalité encore trop peu explorée… PAR SENIORACTU.COM | Publié le 29/10/2024

« La maltraitance est une réalité encore trop peu explorée qui, d’une manière ou d’une autre, nous concerne tous. Qui peut imaginer qu’il ne sera jamais confronté à la maladie, au vieillissement ou à d'autres formes de dépendance et ainsi exposé à des risques de maltraitance ?



Nous pouvons tous être en situation de vulnérabilité ponctuellement ou durablement et être victime, ou à l’inverse être à l’origine de maltraitance, y compris sans le vouloir, par des négligences ou des paroles maladroites.



Les femmes, plus rarement les hommes, sont victimes de violences conjugales. Au sein d’une famille, la maltraitance peut également concerner les personnes âgées ou encore les parents, parfois violentés par leurs enfants.



Cela soulève des questions cruciales sur les dynamiques familiales et rend indispensable le repérage des situations à risque. Tous les professionnels de l’accompagnement qui interviennent à domicile ont potentiellement un rôle à jouer dans cette démarche.



La maltraitance dépasse par ailleurs le cadre familial pour atteindre - sous des formes différentes - nos établissements de santé, du social et du médico-social. Comment accepter que les plus vulnérables d’entre nous puissent être victimes de maltraitance dans ces lieux du « prendre soin » ?



Le plus souvent, ces situations ne sont pas intentionnelles. Elles résultent plutôt de dysfonctionnements organisationnels ou de négligences : nous parlons alors de maltraitance institutionnelle.



Il ne s’agit pas d’accabler les professionnels qui exercent leur métier dans un contexte difficile, mais au contraire de les accompagner et de les sensibiliser pour prévenir ce risque.



En élaborant des guides pratiques, la HAS leur donne des clés concrètes pour les aider à affronter cette réalité et contribuer à l’améliorer.



Au-delà de l’aspect pratique, l’objectif à travers la publication de ces recommandations est aussi de sensibiliser l’ensemble des acteurs sur cet enjeu central. La lutte contre la maltraitance, qu'elle soit familiale ou institutionnelle commence en effet par une prise de conscience collective. Nous avons tous un rôle à jouer pour bâtir un environnement dans lequel la bientraitance, au-delà d’un idéal, devienne une réalité pour tous. »

Maltraitance : de quoi parle-t-on ?

La maltraitance au sens de l’article L.119-1 du code de l’action sociale et des familles vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu’un geste, une parole, une action ou un défaut d’action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement.



Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations.







