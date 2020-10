La maison du bout de la vie de Jack Messy (livre)

Jack Messy est psychanalyste et spécialisé en gérontologie. Il intervient régulièrement auprès du personnel soignant dans de nombreux établissements gériatriques et en EHPAD. Bref, il connait bien la question qu’il aborde ici dans ce nouvel ouvrage.



Ce spécialiste est connu pour son approche psychanalytique du vieillissement et son expérience de formateur dans de nombreuses structures publiques ou privées…



Dans cet esprit, l’auteur présente dans ce nouvel ouvrage, un nouveau concept de fonctionnement de EHPAD basé sur une relation d’aide inspirée de la psychothérapie institutionnelle ou thérapie par le milieu de vie ; un concept qui répond à l’attente non seulement des soignants mais aussi des familles.



Jack Messy décrit également et de manière détaillée l’organisation d’une journée et d’une nuit de travail en équipe ainsi que la relation d’aide auprès des patients atteints d’une maladie de type Alzheimer. Au cœur de ses préoccupations se retrouve l’idée que soigner l’institution agit comme un moteur de la vitalité et de la continuité des liens, dans ces lieux de vie que sont les EHPAD.



Précisons que cet ouvrage peut aussi être une aide pour les familles à la recherche d’une maison de retraite, leur permettant de disposer d’éléments de comparaison entre les différentes offres.