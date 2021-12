Article publié le 22/12/2021 à 00:55 | Lu 102 fois La liqueur Jägermeister : un intemporel





Il y a des produits sans âge qui semblent définitivement oubliés et qui, par la magie du marketing, sortent de la poussière pour retrouver un nouveau succès. Véritable potion magique des chasseurs allemands et autrichiens, la flasque de Jägermeister trouvait toujours sa place dans la poche de leur veste de chasse.

Si, à cette époque, il se buvait à température ambiante, aujourd’hui, il est proposé à une température négative. Comme de nombreuses liqueurs « digestives » d’antan, le Jägermeister est élaboré uniquement à partir de plantes.



Ce ne sont pas moins de 56 ingrédients qui constituent la recette du « Jäger » : des herbes, des fleurs, des fruits, des tubercules et des racines. La composition de cette macération est bien sûr tenue secrète à l’instar de tous les amers et liqueurs créés au début du 20ème siècle.



Des recettes souvent élaborées par des pharmaciens ou des herboristes qui vantaient alors les qualités thérapeutiques de leurs créations ! Aujourd’hui, le Jägermeister a intégré le monde de la nuit et des bars branchés. Récupéré par les meilleurs barmen, il est proposé en cocktails ou en simple shot glacé.



Afin de prolonger l’esprit festif à la maison, Jägermeister vient de créer un coffret de Noël avec lequel vous pourrez vous lancer dans des créations personnelles. Outre la traditionnelle bouteille de 70 cl, le coffret comprend un set de trois verres qui s’insèrent dans un mini rack aimanté qui peut ainsi être fixé à la porte d’un réfrigérateur. A déguster frappé.



Joël Chassaing-Cuvillier







