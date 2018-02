Article publié le 09/02/2018 à 01:00 | Lu 35 fois La fatigue des seniors - comment s'en libérer et y échapper ? (livre) Les éditions Dangles viennent de publier La fatigue des seniors – comment s’en libérer et y échapper. Un ouvrage pratique (288 pages) du docteur Jean-Loup Dervaux qui vous propose de maitriser au quotidien la fatigue physiologique et d’éviter l'asthénie morale. Avec en plus, toute une batterie de tests inédits afin d'identifier son type de fatigue.

Avec le vieillissement de la population et le développement du bien vieillir, chaque semaine voit l’arrivée d’un nouvel ouvrage permettant d’avancer en âge de manière optimale. Dernier en date ? « La fatigue des seniors » qui sera en libraire à partir du 12 février prochain.



Le docteur Jean-Loup Dervaux a exercé pendant treize ans, en tant que chef de service dans un centre hospitalier général. Il est de plus, membre de plusieurs sociétés savantes et, à ce titre, a rédigé de nombreuses publications scientifiques.



Sa philosophie médicale se résume en trois points : responsabiliser chaque individu sur son état de santé, établir une collaboration active médecin/patient et associer l’allopathie classique et les médecines alternatives.



C’est également un adepte de l’hygiène de vie et alimentaire, auxquels il s’intéresse plus particulièrement, pour lui-même les mettre en pratique. Dans ce nouveau livre, il revient sur la fatigue des seniors…



Le but de ce livre est d’une part de vous aider à maîtriser au quotidien une fatigue physiologique « normale » rapportée à l'âge, celle qui suit l'effort ; et d'autre part, de vous montrer comment prévenir l'apparition d'une fatigue psychologique plus sévère qualifiée d'asthénie morale, celle qui précède l'effort.



Pour cela, il convient tout d’abord de bien comprendre quels sont les différents types de fatigue et leurs mécanismes de base. Il s’agit ensuite de développer les aspects propres aux fatigues des seniors (des terrains qui les favorisent à leurs conséquences sur la vie quotidienne). Grâce à plusieurs questionnaires, vous pouvez facilement déterminer quelle fatigue est la vôtre.



Une fois la fatigue identifiée, il faut la prendre en charge ! Une prise en charge que l'auteur traite sous l'angle privilégié des médecines naturelles (phytothérapie, homéopathie, techniques énergétiques…). Les bonnes habitudes pour une meilleure hygiène de vie sont faciles à prendre, qu'elles visent le corps ou le mental. Et pour allier l'utile au plaisir de la table, des recettes sélectionnées pour leurs vertus stimulantes clôturent l'ouvrage.