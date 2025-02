La face nord de Jean-Pierre Montal : décalage d'âge (roman) Seguier Editions a publié l’été dernier le cinquième roman de Jean-Pierre Montal, La face nord (160 pages, 19 euros) qui raconte l’histoire d’un amour entre une femme âgée de 72 ans et un homme de 48 ans. En conteur virtuose, l’auteur signe un roman d'une beauté troublante où le grain du réel se mêle au flou des sentiments. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 20/02/2025

Avec le vieillissement des populations, de plus en plus d’ouvrages traitent des thématiques liées à l’âge et au vieillissement. Sexualité, santé, sport, bien-être, relations humaines, intergénération, etc. Tous les sujets sont traités en romans, essais, bande dessinée, etc.



Dernier en date chez Seguier éditions, La face nord (Prix des Deux Magots 2024), le cinquième roman de l’auteur et éditeur Jean-Pierre Montal, 54 ans, qui imagine une histoire d’amour peu commune entre une septuagénaire et un quinquagénaire.



Ils se rencontrent à la sortie d'une séance du film d'Elle et lui, le chef-d'oeuvre de Leo McCarey. Ils se mettent à discuter de leur passion pour ce film. C'est le début de cette histoire d’amour transgénérationnelle où plus de deux décennies les séparent.



Peut-on ignorer un tel fossé ? Est-il possible de tout recommencer ?



« Leur histoire va les plonger dans la spirale du temps et des souvenirs. Le Paris d'aujourd'hui ouvrira un passage vers la Vienne d'autres époques, de l'immédiate après-guerre aux années 1970 » souligne l’éditeur sur son site Internet. La Face nord explore les frontières indécises de nos vies parallèles, vécues ou rêvées.



Né en 1971, Jean-Pierre Montal est romancier et éditeur. La Face nord est son cinquième roman. Il succède à La Nuit du 5-7 et Leur chamade (Prix Jean-René Huguenin 2023), tous deux également paru aux Éditions Séguier.







