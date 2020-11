Article publié le 26/11/2020 à 09:57 | Lu 105 fois La crise sanitaire incite les seniors actifs à revoir leur rapport à leur future retraite





Récemment, l’Assurance retraite et l’Agirc-Arrco ont demandé à l’institut de sondage OpinionWay d’interroger plus de 2.000 Français actifs âgés de 50 à 62 ans sur leur rapport à leur future retraite. Sans trop de surprise, on apprend que cette crise sanitaire incite la moitié des sondés se situant à plus ou moins dix ans du départ à la retraite à réfléchir davantage à leur retraite. Détails.

Selon cette enquête, pratiquement les trois-quarts (71%) des actifs seniors déclarent s’être posé des questions sur les conséquences possibles de la crise sanitaire sur leur future retraite. Probablement à raison d’ailleurs.



En effet, cette crise sanitaire (qui risque de déboucher sur une crise économique sans précédent) a modifié les conditions de travail de nombreux actifs âgés de 50 à 62 ans : ainsi, 41% d’entre eux déclarent avoir pratiqué le télétravail. Parmi eux, 44% des salariés et surtout les trois-quarts des cadres (76%) sont concernés.



Par ailleurs, le contexte de crise a fait évoluer la situation professionnelle d’un peu plus d’un quart des actifs âgés de 50 à 62 ans, concernés par une période de chômage ou d’activité partielle et/ou par une baisse de rémunération.



Toutes ces situations ont conduit ces actifs à quelques années de la retraite à se projeter dans la suite de leur carrière professionnelle, à anticiper la préparation de leur retraite ou à l’appréhender différemment.



Toujours selon ce sondage, la moitié d’entre eux (51%) estime que le contexte de crise pourrait les inciter à revoir leur rapport à la retraite. Un tiers avouent avoir déjà commencé à y réfléchir et la proportion grimpe à 54% chez les artisans, commerçants, chef d’entreprise, plus impactés que d’autres catégories par une baisse de revenus.



Parmi les questions que se posent aujourd’hui les actifs âgés de 50 à 62 ans sur leur future retraite, deux sujets arrivent en tête (sans trop de surprise) : à savoir, le montant de leur future retraite et le nombre d’années qu’il leur reste à travailler pour avoir une retraite suffisante, pour une large majorité (80%) d’entre eux.



Ces actifs avouent d’ailleurs que l’aspect financier pèse fortement dans le choix de leur départ à la retraite (84%) avec notamment la volonté d’acquérir un pouvoir d’achat suffisant.



Parmi leurs autres questionnements, les trois-quarts (74%) de ces sondés se soucient aussi de l’impact que peuvent avoir sur leur future retraite leurs choix de vie personnels et professionnels. Enfin, et le contexte actuel pouvant y contribuer, 70% s’interrogent sur les possibilités de fin de carrière accessibles dans leur situation (retraite anticipée, retraite progressive, dispositif carrière longue…).



Pour répondre à leurs questions et les aider à préparer leur départ à la retraite, plus de 70% des actifs âgés de 50 à 62 ans soulignent l’importance de conseils et services personnalisés (77%). Principalement pour savoir ce à quoi ils auront droit une fois à la retraite compte-tenu de leur parcours, mais aussi, pour être accompagnés dans leurs réflexions et choix futurs et notamment sur les possibilités et aménagements de fin de carrière.



Ils sont plus nombreux encore (80%) à requérir un accompagnement personnalisé pour faire le point sur les démarches administratives à effectuer. A noter que les femmes, parfois confrontées à un parcours professionnel moins linéaire, sont plus intéressées par des conseils personnalisés sur les dispositifs de prolongation d’activité (surcote, majorations ou cumul emploi-retraite) que les hommes (74% contre 66%).



Une petite majorité des actifs seniors (54%) identifie les caisses de retraite comme principales sources d’information sur la retraite. Ils affirment se tourner également vers leur environnement professionnel, leur entourage familial ou d’autres acteurs privés.



« La crise sanitaire est comme pour chaque évènement majeur intervenant dans une vie l’occasion d’une prise de recul sur sa situation personnelle et professionnelle, sur ses aspirations actuelles et futures. Pour les actifs à plus ou moins dix ans de l’âge de la retraite, le contexte les amène à reconsidérer leur rapport à la retraite et à s’interroger » commente François-Xavier Selleret, Directeur de l’Agirc-Arrco.



Cette étude a été réalisée en ligne du 17 au 23 septembre 2020 par OpinionWay, pour le compte de l’Assurance retraite et de l’Agirc-Arrco, auprès d’un échantillon de 2004 personnes représentatif de la population française active âgée de 50 à 62 ans.









