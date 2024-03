La chiropraxie permet une réduction significative du risque de ré-opération de la colonne vertébrale Une étude récente publiée dans la revue BMC Musculoskeletal Disorders a avancé les bénéfices potentiels des manipulations vertébrales dispensées par des chiropracteurs auprès d’adultes souffrant d’une sciatique de longue durée après une opération du dos. Le point avec l’Association française de chiropraxie.







Une étude sur la prise en charge chiropratique après une opération du dos



Les chercheurs ont analysé dans le cadre de cette étude les données de dossiers médicaux de 756 patients américains sur une période s’étendant de 2003 à 2023.



L’objectif était de définir si des adultes ayant reçu des manipulations vertébrales prodiguées par un chiropracteur pour une sciatique au moins un an après une discectomie lombaire étaient moins susceptibles de subir une ré-opération par rapport à des témoins ne recevant pas de traitement chiropratique, sur une période de suivi de deux ans.





Une réduction significative des ré-opérations grâce au suivi chiropratique



Les résultats de l’étude révèlent que les patients ayant bénéficié de manipulations vertébrales dispensées par un chiropracteur présentaient une réduction de 45% du risque de subir une nouvelle opération du dos, par rapport à ceux qui ont reçu des soins médicaux courants.



Plus précisément, la proportion de patients subissant une réopération du dos était de 7 % dans le groupe ayant bénéficié d'un suivi chiropratique, soit nettement moins que les 13 % du groupe ayant reçu les soins médicaux courants.



L'auteur principal de l'étude, Robert J. Trager, DC, a déclaré : "Il s'agit de la plus grande étude de ce type à ce jour, et elle est prometteuse pour la manipulation chiropratique de la colonne vertébrale dans cette population. Cependant, nous devons être prudents dans l'interprétation des résultats, étant donné qu'il s'agit d'une étude d'observation."



Les chercheurs ont appelé à des recherches supplémentaires pour explorer la pertinence de leurs résultats, avec des études qui incluraient des mesures de la douleur, de l'invalidité et de la sécurité.



