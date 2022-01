La chanteuse Cher, 75 ans, invitée par la marque Ugg dans le cadre de sa campagne "Feel"

Cette campagne de communication baptisée « Feel », lancée il y a deux ans, célèbre des personnalités fortes et des activistes autour d’histoires personnelles "hors du commun". Ainsi, après le journaliste de mode André Leon Talley et le top model Iman Abdulmajid, c’est au tour de la chanteuse Cher de jouer le jeu.



On la voit dans un clip de trois minutes tourné dans sa villa de Malibu à Los Angeles. Elle parle avec sa maman, regardant un film dans sa salle de cinéma privée ou en pleine séance de méditation, une paire de Ugg aux pieds (des bottes en mouton retourné). La star américaine évoque également son combat pour la défense de la nature et des animaux.



Ce qui était encore rarissime il y a dix ans est en passe de devenir relativement courant. En effet, de nos jours, de plus en plus de mannequins de 60 ou 70 ans deviennent des stars de podium et des réseaux sociaux.



A l’origine, cette tendance a démarré dans l’univers du luxe qui voulait toucher plus directement cette clientèle senior qui ne se sentait plus concernée par les publicités, mais aussi avec certains grands créateurs comme Jean-Paul Gaultier qui fut le premier à intégrer des mannequins seniors dans ses défilés.



On ne présente plus la chanteuse et actrice américaine Cher. Elle est née le 20 mai 1946 en Californie.



Rappelons qu’elle a démarré sa carrière dans les années 60 en formant le fameux duo Sonny and Cher avec son ex-mari Sonny Bono (ce dernier est décédé en 1998 dans un accident de ski alors qu’ils étaient déjà séparés). En cinquante ans de carrière, Cher a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde.



Depuis les années 70, on la voit assez régulièrement au cinéma ou à la télévision, notamment dans les Sorcières d’Eastwick aux côtés de Jack Nicholson. En 1986, elle entretient une relation avec Rob Camiletti, alors âgé de 22 ans quand elle en a 40. Une cougar avant l’heure. Elle a aussi remporté un Oscar en 1988 pour son rôle dans Eclair de Lune.