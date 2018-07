Article publié le 17/07/2018 à 01:00 | Lu 73 fois La carte officielle des radars est en ligne Radars fixes classiques, radars double sens, radars vitesse moyenne... La carte officielle des radars fixes et des itinéraires de contrôle-leurres (où les radars sont déplacés régulièrement en n'étant annoncés que par un seul panneau) vient d'être mise en ligne sur le site de la Sécurité routière. Cette carte détaille l'emplacement des 3.275 radars en service sur l'ensemble du territoire.





Et, pour en savoir plus, vous pouvez ensuite cliquer sur ces pictogrammes afin de connaître les caractéristiques des radars présents sur votre parcours :

- emplacement précis (département, route) ;

- type de radar installé (radar fixe classique ou double sens, radar vitesse moyenne, radar de feu rouge...) ;

- date de mise en fonction ;

- vitesse maximale autorisée sur ce tronçon de route.



Les données publiées sur cette carte sont actualisées tous les deux mois.



Rappel : la mise en ligne de cette carte avait été annoncée lors du Comité interministériel de la sécurité routière du 9 janvier 2018.



