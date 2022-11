La Tour Eiffel en 10.001 briques, le plus grand -et le plus haut- set de Lego jamais créé Le groupe Lego vient de dévoiler sa plus grande construction à ce jour : la Tour Eiffel ! Un hommage à l’un monuments les plus connus au monde, qui fera replonger tous les fans au cœur de la célèbre ville des amoureux romantiques.







Cette imposante Tour Eiffel atteint une hauteur de 149 cm une fois construite, et illustre à merveille toute la splendeur de l’un des plus grands symboles de Paris et son architecture exceptionnelle, pour un hommage unique sous forme de briques.



Avec ses 10.001 briques, ce produit est pensé pour reproduire la tour de fer forgé en toute authenticité, avec sa magnifique charpente, ses trois plates-formes d’observation, son aménagement paysager, ses ascenseurs, sans oublier le bureau du dernier étage, le mât de télédiffusion et le drapeau tricolore au sommet.



Le décor peut également être divisé en quatre parties, ce qui le rend facile à construire et à déplacer, pour des heures de jeu infinies. Un set remarquable pour tous les collectionneurs !



A propos du processus de création de ce nouveau concept, le designer Lego Rok Žgalin Kobe a expliqué : “Nous voulions que la marque puisse rendre hommage au chef-d’œuvre d’ingénierie et d’architecture, la tour Eiffel.



Nous avons suivi les principes de construction de la tour originale aussi fidèlement que le permettait le système Lego. Pendant la construction, vous découvrirez des techniques de construction intéressantes et novatrices qui donnent vie aux caractéristiques architecturales de la tour avec des briques.



Une fois la construction terminée, vous pouvez ressentir cette sensation unique qui vous envahit lorsque vous vous tenez au sommet et contemple Paris. C’est le produit parfait pour les fans de voyage et d’architecture “.



Ce set Lego Tour Eiffel sera disponible à partir du 25 novembre 2022 dans les magasins Lego et sur Lego.com/Eiffel au prix de 629,99 €.



Les fans de ce monument parisien auront également la possibilité de faire dédicacer leur achat par le designer Lego, Rok Zgalin Kobe, le 25 novembre au Lego Store Paris du forum Des Halles entre 10h et 12h, et au LEGO Store de Strasbourg le 26 novembre entre 10h et 12h.



