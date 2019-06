Article publié le 14/06/2019 à 01:00 | Lu 46 fois La Provence et ses rosés de l'été Dans la série des rosés de l’été, la Provence offre désormais de belles bouteilles qui sont susceptibles d’accompagner des assiettes raffinées et gastronomiques. On oublie donc les simples vins de soif pour aborder des vins élaborés avec soin et qui trouvent leur place sur les meilleures tables.

Avec un domaine implanté au pied du massif des Maures près de Vidauban, le domaine Château Cavalier propose cette année le Grand Cavalier et le Marafiance. Deux Côtes de Provence structurés qui offrent des sensations différentes.



Elégant et racé, le Grand Cavalier -présenté dans une bouteille aux formes inhabituelles- offre un nez puissant et complexe aux arômes de fruits rouges et d’agrumes avec une touche de minéralité. En bouche, ce sont des notes épicées qui ressortent d’une structure complexe qui confirme la palette aromatique. Des Saint Jacques grillées, des langoustines ou des rougets grillés seront parfaits pour accompagner ce Grand Cavalier.



Toujours chez Château Cavalier, on retiendra également la Cuvée Marafiance qui se distingue par une jolie robe rose pâle. Son nez floral et délicatement épicé est un prélude à une bouche élégante pleine de fruits rouges et d’agrumes. Il s’accordera parfaitement avec des assiettes puissantes comme des asperges, des poissons rôtis ou des fromages secs.



Restons en Provence avec un rosé du Domaine de la Citadelle. Appartenant au producteur Yves Rousset-Rouard depuis 1990, le domaine situé sur les flancs du Lubéron et proche de Ménerbes offre ce rosé les Artèmes qui allie le Mourvèdre à 80% et le Grenache à 20%. Une cuvée issue de vignes âgées de 25 à 35 ans et cultivée en agriculture biologique.



Dans ce vin élégant à la robe soutenue, on retrouve des notes de fruits rouges et d’agrumes. Equilibré, il sera parfait pour une soirée de grillades au barbecue ou avec des assiettes de fraises en salade. Il est disponible à 12 euros chez les cavistes.



Les amateurs œnotourisme seront les bienvenus au Domaine de la Citadelle où l’on peut découvrir différentes facettes du domaine comme un musée du tire-bouchon, un vaste jardin botanique ainsi qu’une truffière (www.domaine-citadelle.com).



Joël Chassaing-Cuvillier.









