Article publié le 21/06/2018 à 01:00 | Lu 169 fois La France aime-t-elle ses ainés ? Cette nouvelle étude réalisée par l’institut Ipsos* pour le compte de Notre Temps et des Senioriales affirme sans ambiguïté que les Français portent un regard bienveillant sur les personnes âgées et qu’une très large majorité de la population ne considère pas les ainés comme des privilégiés. Détails.

Ce tout récent sondage a été réalisé afin de savoir comment les seniors étaient perçus dans le monde d’aujourd’hui en France, et comment ces derniers se sentaient considérés… En voici donc les grandes lignes, sachant que les résultats de cette enquête sont à découvrir dans le numéro de juillet du magazine Notre Temps.



Tout d’abord, 91% des sondés ont une bonne image des personnes âgées de 75 ans et plus. Les ainés semblent donc être appréciés par toutes les générations ! Jugés solidaires, bienveillants et aucunement privilégiés, les seniors jouent un rôle décisif dans la cohésion sociale. Selon ce sondage, une large majorité -83%- des sondés estime aussi que les seniors ne sont pas privilégiés par rapport au reste de la population.



Par ailleurs, plus des deux-tiers (70%) considèrent que les ainés sont victimes d’une certaine forme de discrimination et plus des trois-quarts (79%) constatent que les personnes âgées s’investissent plus que les autres dans les associations -une grande tendance depuis des années- et enfin, plus du tiers (35%) déclare avoir recours à leur aide (tâches quotidiennes ou coup de pouce financier).



Toutefois, il convient de nuancer ces résultats plutôt positifs puisque moins de la moitié (48%) des sondés âgés de 70 ans et plus se sentent moins bien considérés que ne l’étaient leurs parents au même âge, à l’inverse 41% pensent le contraire !



Point important de ce sondage : une grande majorité -85%- des personnes interrogées se dit incapable de financer la prise en charge de la dépendance de leurs parents. D’ailleurs, d’une manière générale, la politique de l’aide au grand âge très critiquée et 87% jugent que les pouvoirs publics n’en font pas assez. Là encore, c’est un point récurrent que l’on retrouve dans différentes études.



Toutes générations confondues, les Français voient le pays beaucoup plus vieux qu’il ne l’est ! Alors que les personnes âgées de 75 ans et plus représentent 9% de la population française, l’estimation de ce pourcentage est… de 30% !



*Sondage Ipsos réalisé du 16 au 20 mars 2018 auprès d’un premier échantillon représentatif de 1000 personnes âgées de 18 ans et plus, complété par un second échantillon de 501 seniors représentatifs de la population âgée de 70 ans et plus.