La Fondation d'entreprise La Mutuelle Générale récompense le Centre Hospitalier de Cosne-sur-Loire

L’objectif de ce projet du Centre Hospitalier de Cosne-sur-Loire est d’étudier le développement de la plasticité cérébrale des personnes âgées vivant à l'EHPAD -celui Cosne-sur-Loire au nord de Bourges- via l'utilisation de la réalité mixte.



Dans la pratique, il faut savoir que la réalité mixte permet à un résident (en l’occurrence âgé), grâce au port d'un casque de réalité mixte, de s'immerger dans son propre environnement favorisant l'attention, la participation à des activités et les apprentissages.



Tout cela est réalisé par le Laboratoire de Recherche et du Mouvement de Nevers, une jeune structure

créée en janvier 2019 à l'initiative de Jean-Clément Biard (utilisation de casques de réalité HoloLens pour des groupes de 10 à 15 résidents).



De son côté, le Centre Hospitalier de Cosne sur Loire est un Etablissement Public de Santé de 249 lits et places installés sur 2 sites. Cet établissement hospitalier est dirigé par Sandrine Renaudin.



Sélectionnés pour leur caractère innovant et concret au service du bien-vieillir, ces lauréats bénéficieront d’un soutien financier et d’un accompagnement par la Fondation. L’ensemble des dossiers reçus ont été évalués par le Conseil d’administration de la Fondation selon différents critères : pertinence, impact, réplicabilité, faisabilité et temporalité de la mise en œuvre.



Outre un soutien financier (une enveloppe globale de 200 000 euros a été allouée à ces 9 projets), la Fondation d’entreprise La Mutuelle Générale restera mobilisée aux côtés des porteurs de projet pour les accompagner et apporter son concours au bon développement de leurs initiatives.