La Fondation d'entreprise La Mutuelle Générale récompense Eurasanté Solidarités

EuraSanté Solidarités est une association à but non lucratif dirigée par Anne Voiturier. Elle a pour objet de définir la stratégie de développement des filières santé, alimentation et bien-vieillir des Hauts-de-France et de participer à son animation.



Dans la pratique, elle vise à contribuer prioritairement à améliorer le bien-être et la qualité de vie des patients et le confort de travail des soignants ainsi qu’à renforcer l’attractivité des métiers du secteur.



L’objet du projet qui est soutenu par la Fondation est de développer et d’expérimenter un modèle d’économie circulaire pérenne, pertinent et efficace de collecte et de redistribution d’aides techniques (AT) reconditionnées dans le secteur médico-social.



Dans la pratique, ces aides techniques à haute valeur ajoutée sont collectées, reconditionnées puis redistribuées gratuitement à des seniors en région Hauts-de-France qui nécessitent un équipement et qui ne peuvent pas y accéder à cause des prix élevés…



Sélectionnés pour leur caractère innovant et concret au service du bien-vieillir, ces lauréats bénéficieront d’un soutien financier et d’un accompagnement par la Fondation. L’ensemble des dossiers reçus ont été évalués par le Conseil d’administration de la Fondation selon différents critères : pertinence, impact, réplicabilité, faisabilité et temporalité de la mise en œuvre.



Outre un soutien financier (une enveloppe globale de 200 000 euros a été allouée à ces 9 projets), la Fondation d’entreprise La Mutuelle Générale restera mobilisée aux côtés des porteurs de projet pour les accompagner et apporter son concours au bon développement de leurs initiatives.