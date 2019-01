Article publié le 30/01/2019 à 04:54 | Lu 78 fois La FFC et Domitys s'engagent pour la santé cardiaque des seniors La Fédération Française de Cardiologie (FFC) et la société Domitys viennent de signer un partenariat qui vise à améliorer la prévention des maladies cardio-vasculaires des seniors domiciliés au sein des

résidences-services seniors du groupe.

Parce que la prévention en matière de santé cardiaque est importante à tout âge et tout particulièrement à partir de 50 ans, ce partenariat vise à aider les seniors à protéger leur cœur et à vieillir en bonne santé en les incitant à adopter une bonne hygiène de vie.



On le sait, accompagner le vieillissement par la prévention cardio-vasculaire est une des priorités de la FFC, l’organisation revenant régulièrement avec des conseils et des alertes pratiques et clairs pour le plus grand nombre. Plus concrètement, cette nouvelle collaboration vise à répondre à deux objectifs.



Tout d’abord au niveau national : il s’agit là de sensibiliser les seniors sur l’importance de la prévention en mettant à leur disposition le guide « Cœur de seniors – prendre soin de son cœur à tout âge » et en participant aux Parcours du Cœur qui seront mis en place dans plus de 80 résidences du groupe.



Ensuite, au niveau local, il s’agit d’informer les résidents grâce aux actions organisées par les Clubs Cœur et Santé qui promeuvent les bénéfices d’une activité physique dans toute la France et mettront en place de nombreuses opérations à proximité des résidences du groupe.



« Les seniors sont bien informés sur les maladies cardio-vasculaires. Ils ont néanmoins encore des progrès à faire pour prendre réellement bien soin de leur cœur. Les Parcours du Cœur qui vont être organisés en 2019 dans les résidences Domitys et ouverts à tous (résidents et seniors de la ville) permettront de mettre en application quelques conseils. Or, il n’est jamais trop tard car les bénéfices de la prévention cardio-vasculaire sont indéniables même lorsqu’on est senior ! » souligne le professeur Claire Mounier-Vehier, présidente de la FFC.



« Les seniors doivent être particulièrement attentifs à leur hygiène de vie. Pratiquer 30 minutes d’activité physique par jour, soigner son alimentation sont par exemple des moyens très simples qui doivent devenir des automatismes pour garder le plus longtemps possible un vrai capital santé, tout en profitant de la vie et en continuant à se faire plaisir. Ce sont des conseils que nous prodiguons au sein de nos résidences et avec l’aide de la FFC, des habitudes de vie que nous voulons installer sur le long-terme » ajoute de son côté Stéphane Bruneau, directeur des partenariats chez Domitys.









Dans la même rubrique : < > Un tournoi de Scrabble en faveur de la recherche sur le cerveau Les nouvelles recommandations sur l'alimentation, l'activité physique et la sédendarité