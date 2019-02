Article publié le 13/02/2019 à 06:14 | Lu 224 fois La Cagnotte des proches : une plateforme pour financer des soins non remboursés Signes de temps et d’un système de santé de plus en plus regardant quant aux remboursements des frais, la plateforme La Cagnotte des proches vise à aider au financement des soins non remboursés. Une solution qui peut s’avérer intéressantes pour les personnes âgées et leur famille.

Voici une idée qui s’inscrit parfaitement dans l’air du temps. Imaginé par Anne Sophie Roturier, infirmière de profession, quadragénaire maman de trois enfants, ce concept vise à faire financer des soins médicaux qui ne sont pas remboursés par l’Assurance maladie.



« Contrairement aux idées reçues, la maladie engendre des coûts qui ne sont pas systématiquement remboursés. C’est aussi une période où les proches aiment se mobiliser pour apporter du réconfort à une personne malade » souligne Anne Sophie.



Cancer, maladie rare, soutien aux familles, hébergement, innovations, équipements médicaux, fin de vie, etc. Le champ des possibles est vaste mais doit cependant être validé par l’équipe de La Cagnotte des proches (afin notamment, de bien évaluer les besoins).



Ensuite, la plateforme aide (presque) gratuitement les familles à collecter de l’argent (les fonds sont garantis par le partenaire Lemonway) pour financer leur reste à charge. Pour cent euros de don, il y a 2,15 euros de frais répartis comme suit : 1,9% de frais et 0,25 euro par don. En fait, cette start-up se rémunère au pourboire, donc au bon vouloir de ses internautes. Les montants récoltés peuvent ensuite être versés à tout moment.



Une nouvelle manière -solidaire et citoyenne- d’envisager la maladie, les soins et les frais engendrés.











