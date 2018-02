Article publié le 13/02/2018 à 09:28 | Lu 212 fois La Banque de France lance un site web pour vous aider à préparer votre retraite Un départ à la retraite, ça se prépare. Naturellement, il existe sur le web tout un tas de sites qui vous proposent de vous aider avec in fine, la vente de services à la clé ! C’est la raison pour laquelle, la Banque de France a décidé de mettre en ligne le portail mesquestionsdargent.fr qui vous aide à mieux comprendre, anticiper et vous informer sur la retraite. De manière totalement neutre et indépendante.

Qu’on le veuille ou non, la retraite est un passage obligé. Une étape de vie importante pour tous les salariés qui, un jour, abandonneront définitivement la routine « métro-boulot-dodo » pour se consacrer à cette nouvelle vie. D’aucuns parlent même de « rupture de vie ».



Dans ce contexte, on comprend bien qu’un départ à la retraite, ça se prépare bien en amont… « Comprendre les démarches qui y sont associées, développer des compétences en matière de gestion de budget et disposer d’outils simples et adaptés pour calculer ses droits, sont autant de clés pour s’y préparer au mieux » indique à juste titre le communiqué de la Banque de France.



Dans la pratique ce site web baptisé Mesquestionsdargent.fr, porté par la BdF accompagne le grand public dans l’acquisition des bases nécessaires à la préparation de ce départ à la retraite en proposant notamment des outils permettant de faire le point sur ses droits, fixer son âge de départ, mieux gérer son budget ou encore, mieux appréhender les risques financiers auxquels chacun peut un jour être confrontés.



Ce portail a été conçu en collaboration avec des acteurs associatifs, des institutionnels et des professionnels impliqués dans la pédagogie économique, budgétaire et financière. Et le communiqué de préciser que les infos sélectionnées « respectent cinq critères essentiels : neutralité (contenu neutre et factuel sans aucune mention de produit ou de marque commerciale), actualisation (mises à jour régulières), gratuité (contenus accessibles sans inscription préalable), pédagogie (textes clairs et didactiques), accessibilité ».