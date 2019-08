Article publié le 22/08/2019 à 07:03 | Lu 175 fois LG Thinq et Amazon Dash : une idée de la maison de demain On le sait, la maison de demain sera connectée. Tout comme le monde qui l’entoure d’ailleurs… Ce qui devrait grandement faciliter la vie de tout un chacun et notamment celles des personnes âgées vivant à domicile. LG, le géant de l’électronique présentera début septembre à l’IFA 2019 (Berlin) à toute une nouvelle génération d’appareils connectés. C’est déjà demain.

À l’occasion du salon l’IFA 2019, le géant coréen de l’électronique LG va donc introduire sa gamme d’appareils électroménagers ThinQ associée au service Amazon Dash Replenishment.



Le tout est intégré pour fonctionner sur le marché européen où, « demain », les consommateurs pourront bénéficier d’une maison connectée entièrement automatisée fonctionnant à l’aide de la plateforme AI de LG et du système intelligent de livraison et de réapprovisionnement d’Amazon.



Ce qui était encore de l’anticipation hier est donc aujourd’hui disponible sur le marché. Certes, certains peuvent craindre de se retrouver plonger au sein de la série britannique Black Mirror (série qui anticipe tous les côtés les plus sombres d’un monde ultra-connecté à voir sur Netflix), mais le fait est que toutes ces nouvelles technos devraient à terme, largement faciliter et sécuriser le quotidien des ainés -et de leurs aidants par la même occasion- dans un futur très proche.



Ainsi, grâce à cette nouvelle gamme de produits, les utilisateurs n’ont plus besoin de recommander régulièrement certains consommables indispensables et peuvent programmer des commandes automatiques de lessives et d’autres produits de nettoyage du linge auprès d’Amazon –ils sont ainsi réapprovisionnés dès que leur réserve baisse et ne se retrouvent jamais à court. Ce service pratique sera dans un premier temps proposé pour les lave-linge et lave-vaisselle LG ThinQ.



Une fois configurés, les appareils connectés enverront un message au service de commande pour recevoir à domicile et automatiquement les produits présélectionnés (lessive pour le linge ou la vaisselle, adoucissant, etc.) dès que cela devient nécessaire, et en fonction de la consommation. D’autres appareils comme les réfrigérateurs et purificateurs d’air LG seront ajoutés prochainement.



« Combiner nos produits avec des services à valeur ajoutée fait toujours partie de nos priorités stratégiques, qui visent à créer une maison connectée où les clients consacreront moins de temps aux tâches domestiques et davantage à ce qui les intéresse vraiment » a déclaré à cette occasion Song Dae-hyun, président de la division Electronics Home Appliance & Air Solution de LG.



Et ce n’est que le début de cette tendance de fond : la maison connectée, ultra-connectée même. Celle de demain, qui sera pratiquement autonome.











