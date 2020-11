LFAUIT : un slameur de 91 qualifié pour les demi-finales

On ne présente plus cette émission de M6 qui rencontre un beau succès depuis quelques années et qui permet à des artistes amateurs de venir présenter leurs talents (chant, danse, magie, etc.) devant un jury composé de personnalités du spectacle.



En l’occurrence, il s’agit de Marianne James, Hélène Ségara, Eric Antoine et Sugar Sammy. Quant à l’émission, elle est présenté par Karine Le Marchand.



Et parmi les talents qui ont séduit le jury mardi soir, le 3 novembre dernier, un monsieur est sorti du lot ! Un nonagénaire, Bernard, 91 ans, alias « Slow Périlleux » qui est venu « slamer » dans l’émission.



Rappelons que le slam est un genre qui consiste à réciter des poèmes oralement et de manière rythmée.



Assis sur sa chaise, vêtu de bleu, « Slow Périlleux » déclamé son texte, un texte évoquant la vieillesse et ses conséquences… : « les heures ne comptent plus, la vie est ralentie, nous sommes comme des bébés, d’abord on fait son rot, ça réveille les boyaux… ».



Cela fait dix ans déjà que Bernard fait du slam. Il a d’ores et déjà écrit plus de 500 poèmes. Grâce à sa prestation, il s’est qualifié avec quatre « oui » pour les demi-finales.