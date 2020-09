Article publié le 28/09/2020 à 01:00 | Lu 209 fois L'orthodontie invisible : la révolution des gouttières Invisalign





Depuis 1997, année de son lancement, la notoriété du système Invisalign ne cesse de s’accroître. Cette technique d'orthodontie permet de corriger les malocclusions dentaires avec un maximum de confort et en toute discrétion, un atout indéniable par rapport aux solutions traditionnelles comme les bagues. Pour un traitement abouti, il convient toutefois de choisir avec soin l’orthodontiste praticien certifié Invisalign en mesure d’octroyer les soins adéquats.

Pourquoi choisir le Système Invisalign pour rectifier l’alignement des dents ?

Le Système Invisalign se présente sous la forme de coquilles transparentes permettant de rectifier un défaut d’alignement des dents. Les gouttières sont changées toutes les deux semaines environ pour permettre un redressement progressif des dents jusqu’à ce qu’elles prennent la position finale désirée.



À chaque coquille utilisée, quelques dents seulement se déplacent suivant le plan de traitement adopté. La durée de port d’un Système Invisalign est variable. Tout dépend de la complexité de la malocclusion, mais en général, le traitement s’étend sur la même durée qu'avec le port de bagues traditionnelles.



Le principal avantage des aligneurs Invisalign repose sur leur grande discrétion. Fabriquées en thermoplastique médical transparent, les coquilles sont quasi invisibles. Ces gouttières sont aussi confortables. Elles sont conçues sur mesure dans un matériau souple qui épouse parfaitement la forme des dents.



Ces aligneurs ne provoquent ainsi ni blessures, ni irritations. Les coquilles sont amovibles et leur port n’impose aucune restriction alimentaire. Elles se retirent facilement au moment de manger et de se brosser les dents. Les coquilles s’entretiennent aussi facilement.



Il suffit de les brosser et de les rincer après chaque repas pour préserver une bonne hygiène buccale. Leur port est surtout indolore. Les patients peuvent néanmoins ressentir une légère sensation de pression qui disparaît au bout de quelques jours.



Au regard de la popularité de ces aligneurs,



Rechercher un dentiste Invisalign près de chez vous

Tous les dentistes et orthodontistes peuvent utiliser ce système. Mais pour garantir l’efficacité de cette technologie moderne, les praticiens doivent suivre une formation de certification auprès d’Invisalign.



Les spécialistes certifiés sont plus à même de déterminer



Les praticiens s’assurent aussi du bon déroulement du redressement dentaire. Ils vous proposeront en fin de traitement, l’utilisation d’une contention pour maintenir les dents en place après la correction de la malocclusion.



À ce jour, plus de 90.000 praticiens sont certifiés Invisalign dans le monde. Leur liste n’est toutefois pas disponible et il faudra demander au dentiste ou orthodontiste s’il dispose de cette certification.



Internet peut être d’une grande aide dans la recherche d’un tel praticien, toutefois assurez-vous que celui-ci jouit d’une solide réputation en recherchant son nom dans la barre de recherche du moteur Google accompagné du mot « avis» par exemple. La toile permet d’accéder à des informations complètes sur l’orthodontiste, notamment sur la situation du cabinet, les techniques de travail, etc.



Les critères pour choisir un orthodontiste Invisalign

Avant toute chose, il faut s’assurer de bénéficier de soins prodigués par un professionnel inscrit à l’ordre des chirurgiens-dentistes et qu’il soit bien certifié Invisalign. Un rendez-vous préalable avec le praticien n’est pas superflu.



Cet entretien permettra de juger de son niveau d’expérience avec le Système Invisalign, le praticien pourra évaluer la présence et importance d’une



